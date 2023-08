Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupila so jo tudi nekatera teniška igrišča

Zadnje poplave v Sloveniji so naredile ogromno škodo na nekaterih športnih objektih. Izjema niso niti teniška igrišča, kjer trenirajo mladi perspektivni teniški igralci. Marsikje se sprašujejo, kako naprej, sploh v zimskih mesecih.

Poklicali smo Andreja Kraševca, kapetana slovenske ženske teniške reprezentance in predsednika teniškega kluba Radomlje, in Robija Cokana, uspešnega slovenskega teniškega trenerja.

Tako so bila videti igrišča v Radomljah po poplavah.

Borimo se in trudimo

"Pri nas je katastrofa," nam je uvodoma povedal dolgoletni slovenski kapetan Andrej Kraševec, ki je aprila v pokalu Billie Jean King slovensko žensko reprezentanco popeljal na zaključni turnir, kjer bo igralo 12 najboljših reprezentanc sveta.

A Kraševec ima zdaj popolnoma druge skrbi, potem ko je teniška igrišča v Radomljah povsem zalilo. Škoda je po njegovih besedah zares velika. "Po mojem mnenju imamo pri nas najbolj uničeno, saj smo imeli 40 centimetrov mulja in ga sploh ne moremo odstraniti. Zdaj, ko se je nekoliko posušilo, lahko mulj ročno odstranimo. A to gre tako počasi, da je grozno. Borimo se, trudimo se in upamo, da bomo dobili kakšno pomoč," nam je obupano razlagal Andrej Kraševec.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Robi Cokan Foto: Ana Kovač

Veliko žalost je bilo mogoče začutiti v glasu Robija Cokana, prav tako uspešnega slovenskega trenerja, ki z bratom že nekaj let uspešno vodi teniško akademijo, obiskuje jo približno 80 otrok. Sprašuje se, ali je šel ves trud v nič. Imeli so namreč veliko smolo, ker je reka Savinja višje prebila nasip in si naredila novo strugo.

"Savinja je prišla po dolini z več kot metrskim valom naravnost v nas. Val je podrl in razrezal balon, na igrišču je pustil od 10 do 15 centimetrov mulja. Balon je verjetno povsem uničen. V objekt je prišlo pol metra vode, tako da je vsa oprema zanič … Zelo nas je prizadelo. Trenutno ne vemo, kako naprej. Ne vemo, kje bomo trenirali pozimi … Grozno obdobje. Običajno sem optimist, ampak trenutno ni rožnato. Borimo se, delamo," nam je v kratkem pogovoru povedal nekdanji trener Kaje Juvan, ki ga predvsem skrbi, kje bodo trenirali v hladnejših mesecih.

Slabo so jo odnesla tudi teniška igrišča v Mengšu.

Veliko škode tudi na drugih športnih objektih

Pred časom smo pisali, kako je veliko škodo utrpela tacenska proga, ostala je brez vse opreme in brez vseh pomožnih objektov. Med drugim je veliko škode utrpelo drsališče v Celju, zato ledu tam ne bo vsaj do 1. septembra.

Preberite še: