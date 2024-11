V Velenju Slovenke čaka ena najpomembnejših teniških odločitev leta, saj se bo slovenska reprezentanca merila za nastop v finalu kvalifikacijah prestižnega pokala Billie Jean King.

Tekmovanje bo potekalo v Beli dvorani v Velenju, kjer bo domača ekipa skušala izkoristiti prednost igre pred svojimi navijači. Pred dvema letoma so Slovenke prav v Velenju presenetile favorizirane Kitajke.

Najvišje rangirana Slovenka v slovenskem dresu je Zidanšek, ki na lestvici WTA zaseda 178. mesto, novinka Alja Senica denimo zaseda 1262. mesto na lestvici WTA.

Najvišje rangirana Slovenka v slovenskem dresu je Zidanšek, ki na lestvici WTA zaseda 178. mesto. Foto: Reuters

"Komaj čakam začetek dvoboja oziroma začetek priprav. Pred natanko enim letom smo nastopali na zaključnem turnirju tega prestižnega tekmovanja in se uvrstili v polfinale. Občutki ob tem so bili res neverjetni, zato si vsi želimo, da bi znova nastopili v finalu svetovnega prvenstva v tenisu," pred dvobojem razmišlja selektor Andrej Kraševec.

"Vesel sem, da se v reprezentanco vrača Tamara Zidanšek, novinka pa bo mlada Alja Senica. Ostale tri Veronika Erjavec, Pia Lovrič in Živa Falkner so si v preteklosti nabrale dovolj izkušenj, da lahko z optimizmom pričakujemo dvoboj v Velenju. Tekmice poznamo, pripravili bomo ustrezno taktiko, računam pa tudi na podporo s tribun. Vzdušje na dvobojih s Kitajsko je bilo izjemno, zakaj ne bi bilo tako tudi tokrat," je še dejal Kraševec v izjavi za Teniško zvezo Slovenije.

Nizozemke vodi Kiki Bertens

Tekmice Slovenk, ekipo Nizozemske, vodi nekdanja vrhunska teniška igralka Kiki Bertens. Nizozemske se bodo zanašala na izkušnje Arantxe Rus (81. WTA) in Suzan Lamens (86. WTA), glavnih igralk ekipe. Rus v pokalu BJK nastopa od leta 2008.

Kiki Bertens vodi ekipo Nizozemske. Foto: Reuters

Nizozemke v Slovenijo prihajajo s ciljem, da si zagotovijo mesto v kvalifikacijah za finale, pri tem pa bodo računale tudi na Demi Schuurs, specialistko za igro dvojic. Četrta članica ekipe je Arianne Haroto (147. WTA).

Slovenija je z Nizozemkami igrala trikrat. Leta 1999 sta za zmago Slovenk poskrbeli Katarina Srebotnik in Tina Pisnik. 11 let kasneje je bila Slovenija znova boljša z 2:1. Med posameznicami sta zmagali Katarina Srebotnik in Polona Hercog. Nizozemke so do edine zmage prišle leta 2013. Rezultat je bil 3:0. Nizozemke so aprila letos igrale v evroafriški skupini, kjer so med drugimi premagale Srbkinje in Avstrijke ter se tako uvrstile v višji rang tekmovanja. Na dvobojih leta 2010 in 2013 je za Nizozemsko že igrala Arantxa Rus.

Žreb za tekmovanje je na sporedu 14. novembra. Prvi dvoboj se bo v petek, 15. novembra, začel ob 15. uri. Sobotni spored se bo začel ob 12. uri.

