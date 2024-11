Uvodni zmagi na finalu Sabalenki in Paolinijevi

V Rijadu v Savdski Arabiji se je začel zaključni turnir najboljših osmih teniških igralk sezone. Prvi zmagi sta dosegli Belorusinja Arina Sabalenka in Italijanka Jasmine Paolini.

Arina Sabalenka, ki je ta teden prevzela prvo mesto na lestvici WTA, je bila v škrlatni skupini boljša od Kitajke Zheng Qinwen. Jasmine Paolini, ki bo v Rijadu igrala tudi v konkurenci dvojic s Saro Errani, pa je premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Na zaključnem dejanju sezone, ki ga prvič gosti Savdska Arabija, so igralke - osem med posameznicami in osem parov v dvojicah - razdeljene v dve skupini. V oranžni nastopajo branilka naslova Poljakinja Iga Swiatek, Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula ter Čehinja Barbora Krejčikova. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši igralki iz vsake skupine.

V Rijadu, ki je z združenjem WTA podpisal triletno pogodbo za organizacijo finalnega turnirja, si bodo udeleženke razdelile 14 milijonov evrov.

Zaključni turnir, WTA, Rijad:



Škrlatna skupina, 1. krog:

Arina Sabalenka (Blr) - Qinwen Zheng (Kit) 6:3, 6:4;

Jasmine Paolini (Ita) - Jelena Ribakina (Kaz) 7:6 (5), 6:4.