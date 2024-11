Iga Swiatek po preobratu do prve zmage na finalu

Poljakinja Iga Swiatek je bila na zaključnem turnirju najboljših osmih teniških igralk v Rijadu v uvodnem krogu oranžne skupine na robu poraza proti Čehinji Barbori Krejčikovi, a je na koncu le zmagala s 4:6, 7:5 in 6:2.

Američanka Coco Gauff je bila na drugem dnedeljskem dvoboju v tej skupini boljša od rojakinje Jessice Pegula s 6:3 in 6:2.

Na zaključnem dejanju sezone Savdski Arabiji si bo osem najboljših igralk v posamični konkurenci in v dvojicah v sezoni 2024 razdelilo 14 milijonov evrov. V soboto sta bila dvoboja uvodnega kroga v škrlatni skupini. Belorusinja Arina Sabalenka, sicer prva igralka na lestvici WTA, je bila boljša od Kitajke Qinwen Zheng s 6:3 in 6:4, Italijanka Jasmine Paolini pa od Kazahstanke Jelene Ribakine s 7:6 (5) in 6:4.

Ponedeljkova para drugega kroga v Rijadu sta Ribakina - Zheng in Sabalenka - Paolini.

Rijad, zaključni turnir WTA:



Oranžna skupina, 1. krog:

Iga Swiatek (Pol) - Barbora Krejčikova (Češ) 4:6, 7:5, 6:2;

Coco Gauff (ZDA) - Jessica Pegula (ZDA) 6:3, 6:2.