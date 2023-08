Zorana Jankovića so najprej poklicali Green Dragonsi #video

Zaradi velikih poplav v nekaterih delih Slovenije vlada izredno stanje. Mesto Ljubljana je tokrat brez večjih posledic, a kljub temu je bil odziv za pomoč prizadetim v poplavah izjemen. Prva se je oglasila ljubljanska navijaška skupina Green Dragons.

Zapis ljubljanskih navijačev na včerajšnji nogometni tekmi kvalifikacije lige prvakov. Foto: Vid Ponikvar

"Poudarjam, Green Dragonsi so bili prvi, ki so me klicali oziroma mi pisali, da jih je 60 in da so pripravljeni pomagati. Razporedili smo jih in mislim, da so šli na Tacensko cesto. Javil se je gospod Metod Ropret (predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, op. p.), da so slovenski odbojkarji pripravljeni pomagati, prav tako se je javil Dragan Adžić (rokometni trener Krim Mercator, op. p.), da so dekleta ravno tako pripravljena pomagati. Zgodila se je lepa akcija in ob tem se pokaže lepa solidarnost," je ob novinarski konferenci Teniške zveze Slovenije razlagal dolgoletni župan Ljubljane.

V Tacnu je bila že takoj po poplavah organizirana delovna akcija. Odziv je bil velik. Foto: Boštjan Boh

Tudi Tacen bo dobil obnovo

Zoran Janković je bil zadnje dni veliko na terenu. Že v soboto je obiskal Tacen ob Savi, kjer se je na lastne oči prepričal, kakšno moč ima lahko narasla voda. Že pred dnevi smo pisali, da je izjemno veliko škodo utrpela tudi znamenita tacenska proga, kjer trenirajo dobitniki olimpijskih medalj.

"Človek ne more dojeti rušilne moči. Stal sem ob Savi … Tam, kjer so včasih stale hiške in drevesa, zdaj ni bilo nič. Tudi Tacen bo dobil obnovo. To je bilo že dogovorjeno in ta obnova bo praktično novogradnja."

Pomagati želijo z odpadki

Glede na to, da jo je v zadnjih poplavah Ljubljana odnesla brez večjih težav in da v preostalih delih Slovenije ljudje veliko bolj trpijo, bo Ljubljana tem občinam pomagala z odpadki.

"Trenutno lahko rešujemo z odpadki. Katerakoli občina pokliče ali se prijavi, bomo prevzemali njihove odpadke. In to brezplačno, kajti ob takšnih katastrofah ne moreš iskati dobiček. To je meni nerazumljivo."

Mali graben ob zadnjih poplavah.

Če v Ljubljani ne bi bilo protipoplavnih ukrepov …

Ljubljana jo je v tokratnih poplavah odnesla precej dobro, saj so imeli intervencije na 200 objektih, večinoma v kleteh. Kot je povedal župan, so bili pretekli protipoplavni ukrepi pravi.

"Če mestna občina ne bi vložila 14 milijonov evrov za vse ukrepe in če država končno ne bi začela izvajati novih ukrepov na Malem grabnu in Gradaščici, bi bila Ljubljana še bolj pod vodo. Vode je bilo tokrat več kot v letih 2010 in 2014. Takrat je bilo v Ljubljani poplavljenih tisoč objektov, zdaj smo imeli intervencijo na 200 objektih, predvsem v kleteh."

Preberite še: