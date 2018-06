Pred dnevi je izgubil mamo, a vseeno igra na OP Francije

Roberto Bautista Agut se po zmagi v drugem krogu OP Francije nad Santiagom Giraldom ni izogibal medijem, prav tako se ni izogibal vprašanjem o mami, ki mu je umrla 21. maja. Še več, Španec je pripravljen na dvoboj proti Novaku Đokoviću, nekdanjemu prvemu igralcu sveta.

Le malokdo je verjel, da se bo Španec prikazal na največjem peščenem turnirju, kaj šele, da bo kazal tako dobre teniške predstave. Foto: Guliver/Getty Images

"Če sem iskren, mi pomaga, da sem tukaj in da lahko malo pozabim na stvari, ki so se dogajale v preteklih dneh. Raje igram na Roland Garrosu, kot da bi bil doma. Moram nadaljevati, tenis je namreč moje življenje. Takoj, ko je bilo mogoče, sem se vrnil v svojo vsakdanjo rutino, in to mi je zelo pomagalo. Proti Santiagu sem igral zelo dobro in mislim, da mi vse skupaj uspeva. Ljudje pravijo, da osebnega življenja in čustev ne smeš nositi na igrišče. S tem se tudi sam strinjam, vendar za zdaj igram dobro in to je pomembno," je povedal trinajsti igralec sveta.

Veliko podpore ima tudi od teniških prijateljev

Le malokdo je verjel, da se bo Španec prikazal na največjem peščenem turnirju, kaj šele, da bo kazal tako dobre teniške predstave. Njegova odločnost ni bila nikoli pod vprašajem, vendar je Roberto tokrat pokazal, da ima res veliko srce.

"To, kar sem mi je zgodilo, je bilo res hudo in potreboval sem nekaj časa, da sem šel čez to. Vsa podpora, ki sem jo imel od prijateljev d mojih staršev, znancev, ... Vsi so mi pomagali iti skozi to in za to sem jim hvaležen iz srca."

Proti Đokoviću bo pustil srce na igrišču

V petek ga čaka dvoboj proti Srbu Novaku Đokoviću. "Dvoboj proti Đokoviću bo zelo težek, še posebej na vse okoliščine. Vse kar lahko naredim je, da pustim srce na igrišču," je še povedal 30-letni teniški igralec.

Foto: Guliver/Getty Images

Đoković: To je velika tragedija

Da bo to zelo poseben dvoboj, se zaveda tudi Novak Đoković, zmagovalec OP Francije iz leta 2016, ki je Špancu že izrazil svoje sožalje. "To je velika tragedija. Trenutno gre skozi zelo čustveno obdobje in želim mu, da v teh trenutkih ostane močan," je povedal Beograjčan, ki se kljub temu zaveda, da ga ne čaka lahko delo.

"Moral bom biti potrpežljiv in jaz bom moral voditi igro. Njegov forehand je zelo močan, je zelo vsestranski igralec in ne dela veliko napak. Gre za izjemnega borca in proti njemu si moraš priboriti vsako točko," je pred dvobojem povedal 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki o svojih zadnjih menjavah v ekipi ni želel govoriti. "Sledim svojemu srcu in instinktu," je bil kratek Đoković.