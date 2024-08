Avstralec Alexei Popyrin je na teniškem mastersu 1000 v Montrealu v finalu premagal Rusa Andreja Rubljova, šestega igralca svetovne lestvice, s 6:2 in 6:4.

Petindvajsetletni Popyrin, sin ruskih emigrantov, je osvojil svoj tretji turnir ATP in je v začetku tedna s 24. mestom na svetovni lestvici prišel najvišje v karieri. Leta 2021 je zmagal na turnirju v Singapurju, lani pa v Umagu.

Na olimpijskih igrah v Parizu je izpadel v tretjem krogu posameznikov, ko ga je izločil nekdanji olimpijski zmagovalec Alexander Zverev iz Nemčije, in v prvem med dvojicami. V polfinalu v Montrealu je zaustavil niz osmih zaporednih zmag Američana Sebastiana Korde, ko je bil po dveh nizih boljši od zmagovalca turnirja v Washingtonu pred tednom dni.

"Odigral sem eno najboljših partij v življenju," pravi Avstralec. Foto: Reuters

"Odigral sem eno najboljših partij v življenju. Toda nisem ponosen le na to, ampak predvsem na igre, ki sem jih prikazal v celotnem tednu tukaj v Kanadi," je dejal Popyrin.

Rubljov, peti nosilec turnirja v Kanadi, se je uvrstil v svoj drugi finale mastersa v sezoni in je izpustil olimpijske igre v Parizu, da bi se pripravil na severnoameriške trde podlage. Maja je osvojil masters v Madridu, v polfinalu pa je po dvourni prekinitvi zaradi dežja premagal Italijana Mattea Arnaldija.

Pegula do drugega zaporednega naslova v Kanadi

Jessica Pegula je v ameriškem finalu premagala Amando Anisimovo s 6:3, 2:6 in 6:1 ter osvojila turnir WTA Torontu. Na odprtem prvenstvu Kanade je zmagala že lani, ko je ugnala tedanjo prvo igralko sveta Igo Swiatek iz Poljske, ki je prva na svetovni lestvici WTA tudi sedaj.

Šesta nosilka je osvojila svoj šesti naslov WTA v karieri in drugega v tem letu po Berlinu junija in postala prva zaporedna zmagovalka turnirja v Kanadi po Švicarki Martini Hingis v letih 1999 in 2000

Jessica Pegula je v finalu po treh nizih premagala Amandi Anisimovo in ubranila naslov. Foto: Reuters

Tridesetletna Pegula je povedala, da je vesela, da je osvojila kanadsko krono, turnir izmenično gostita Montreal in Toronto, ki je blizu njenega rojstnega mesta Buffala.

"Noro. Ne morem verjeti. Tako sem si tega želela," je dejala objokana Pegula. "Čustveno razmišljanje o tem, kako sem tukaj ubranila naslov. To je super. Bilo je lepo leto doslej, to so srečne solze. Tako sem srečna."

Pegula je dobila vse tri dosedanje medsebojne dvoboje z Anisimovo in dosegla drugo letošnjo turnirsko zmago po slavju v aprilu v Charlestonu.

Anisimova je s 132. mestom na svetovni lestvici postala najnižje uvrščena finalistka kanadskega turnirja v zadnjih 40 letih. Izločila je štiri tekmice iz prve dvajseterice lestvice WTA, da bi se uvrstila v svoj četrti finale WTA v karieri, vendar ni zmogla osvojiti še tretjega naslova po Bogoti leta 2019 in Melbournu leta 2022.

Izid, finale:

Alexei Popyrin (Avs) - Andrej Rubljev (Rus/5) 6:2, 6:4.



Izid, finale:

Jessica Pegula (ZDA/3) - Amanda Anisimova (ZDA) 6:3, 2:6, 6:1.

