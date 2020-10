Petra Kvitova že v četrtfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboj med Petro Kvitvo in Shuai Zhang se je končal po dveh nizih. Enajsta igralka sveta je Kitajko premagala z izidom 6:2 in 6:4, dvoboj pa se je končal po eni uri in 20 minutah.

Sofia Kenin, aktualna zmagovalka OP Avstralije, bo v osmini finala igrala s Francozinjo Fiono Ferro. Keninova je do zdaj dobila njun edini medsebojni dvoboj. Za Francozinjo je to prvi preboj v osmino finala na turnirjih za grand slam.