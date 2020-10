Zverev je igral bolan in z vročino. Kaj to pomeni za OP Francije? #video

Nekateri mediji pišejo, da je na OP Francije zavladal preplah, potem ko je Aleksander Zverev, sedmi igralec sveta, med dvobojem v osmini finala imel težave z dihanjem in je – kot je sam priznal – igral z vročino.

Sascha Zverev casually letting the media know he has a fever and is “completely sick” right after playing through a 3-hour tennis match... pic.twitter.com/iJo2I0bwWh

"Vseskozi sem bolan," je po dvoboju uvodoma povedal najboljši nemški igralec. "Ne morem dihati, to se sliši tudi pri mojem glasu. Prav tako imam vročino. Moram reči, da nisem v najboljšem stanju. Mislim, da je to nekoliko vplivalo na današnji dvoboj," je razlagal Zverev, ki svojega zdravstvenega stanja ni sporočil organizatorjem pariškega turnirja.

Organizatorji Roland Garrosa so navedli, da je bil Zverev nazadnje testiran v petek in da je bil dva dni pred dvobojem negativen. Vprašanje je, kaj bo pokazal nov test. Če bo ta pozitiven, bi se pariški organizatorji lahko znašli v težavah. Kako naprej?

Ben Rottenberg -"Sascha, when was the last time u were tested for covid?" @alexzverev - "I'm not answering your question, no chance of answering your questions after what you've been writing abt me in the last few months.... ABSOLUTELY NO CHANCE."

Yes Sascha!!! Get well soon 🙏 pic.twitter.com/xPFmnMAUmO