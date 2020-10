Đoković je kar sam prijel za metlo in pokritiziral organizatorje #video

Teniški igralec Novak Đoković je po sobotnem dvoboju na OP Francije kritiziral organizatorje. Pravzaprav je bil on tisti, ki je zaradi dežja in prepoznega odziva organizatorjev prekinil dvoboj. Za konec je v roke vzel še metlo in …

V soboto v poznopopoldanskih urah sta se na osrednjem igrišču udarila Novak Đoković in nekoliko manj znani Kolumbijec Daniel Elah Galan. Sredi dvoboja je začelo deževati in srbski teniški igralec je že takoj opozoril sodnika, naj zaprejo streho. Njegova prošnja je naletela na gluha ušesa.

Odzvali so se, šele ko je igralcu zdrsnilo

Ko se je dež okrepil, so vendarle začeli zapirati streho, a je bilo že prepozno. Kolumbijcu je grdo zdrsnilo. Takrat je imel Đoković dovolj in je kar sam prekinil dvoboj, igralca pa sta počakala, da se streha do konca zapre. Zatem je bilo treba urediti še igrišče. Po vnovičnem vpoklicu delavcev je za metlo prijel tudi Beograjčan in požel glasen aplavz.

Trenutno najboljši igralec sveta je organizatorje že pred dvobojem vprašal, zakaj takoj ne zaprejo strehe. Tudi on je pogledal vremensko napoved, ki ni bila niti najmanj spodbudna. "Ko je začelo deževati, je sodnik na stolu mislil, da lahko igramo. Razumel bi, če strehe ne bi bilo, ampak prav zaradi takšnih stvari imate streho. Izgubljate čas, dokler se streha ne zapre, ena stran igrišča se zmoči in potem morate čakati. Mislim, da je bila napačna odločitev, ker niso takoj zaprli strehe," je bil jasen Beograjčan.

Foto: Gulliver/Getty Images

Novak se zaveda, da on ne sprejema teh odločitev, a ko je videl, da ni mogoče več igrati, je prekinil igro in odšel na svojo klop. "Jaz lahko samo povem svoje mišljenje, ampak če oni sprejmejo odločitev, da igramo pod odprto streho in v blatu, potem moram to sprejeti. Danielu je spodrsnilo in lahko bi se poškodoval. Morda se prek televizijskih zaslonov ne vidi, ampak za nas je to zelo nevarno," je na novinarski konferenci razlagal eden od glavnih favoritov za letošnjo zmago na Roland Garrosu.

Najbolj ga moti, ko pridejo v nepravi obutvi preverjat igrišče

Med drugim ga je tudi zmotilo, v kakšni obutvi odgovorni preverjajo igrišče. "Včasih je čudno, ko pridejo ljudje v navadni obutvi in preverjajo igrišče. "Če že preverjaš, potem vsaj obuj športne copate za pesek. Kot sodnik ali supervizor imate moč, da poveste, ali se bo dvoboj nadaljeval ali ne. Po drugi pa niste obuti tako kot mi, da bi občutili, kako se mi počutimo na terenu," je bil jasen 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković se trenutno počuti zelo dobro. Foto: Guliver/Getty Images

Do zdaj je oddal le 15 iger

Novak Đoković je s prvimi tremi nasprotniki na pariškem pesku opravil ekspresno, saj je v prvih dvobojih oddal le 15 iger. "Vsekakor mi je bolj všeč, da hitro končam dvoboje. Še posebej v prvem tednu. Seveda ob tem ne smem hiteti, danes sem malo izgubil potrpljenje … Prvi teden je bil odličen. Logično je, da bo prihodnji dvoboji težji in bolj negotov. Zdaj bom igral proti nosilcem, ampak sem pripravljen. Res dobro igram, počutim se odlično in želim dati vse od sebe. Ali bom zmagal, je v božjih rokah," je še povedal Đoković.