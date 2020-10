Američanka presenetila nekdanjo zmagovalko OP Francije

V ženski konkurenci je bilo danes na sporedu sedem dvobojev tretjega kroga. V osmino finala se je prebila četrtopostavljena Američanka Sofia Kenin po zmagi nad Romunko Irino Bara s 6:2 in 6:0, izpadla pa je osmopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka. Od nje je bila boljša Tunizijka Ons Jabeur, ki je slavila s 7:6 (7), 2:6 in 6:3. Poslovila se je tudi nekdanja zmagovalka OP Francije Garbine Muguruza. Španko je po treh nizih izločila Američanka Danielle Collins.

Izpadla je tudi Hrvatica Petra Martić, za 13. nosilko je bila usodna Nemka Laura Siegemund, ki je zmagala s 6:7 (5), 6:3 in 6:0. Rolandu Garrosu je v slovo pomahala tudi Latvijka Jelena Ostapenko, zmagovalki največjega turnirja na svetu na peščeni podlagi v letu 2017 je teniško mero vzela Španka Paula Badosa, ki je zmagala s 6:4 in 6:3.

Obračun med Američanko Danielle Collins in Španko Garbine Muguruza se je zavlekel dolgo v noč, smetano pa je na koncu pobrala ameriška igralka. Šestindvajsetletna Collinsova je zmagovalko Rolanda Garrosa v letu 2016 in Wimbledona leto kasneje po dveh urah in 26 minutah premagala s 7:5, 2:6 in 6:4 ter se bo v osmini finala pomerila z Jabeurjevo.

Pari osmine finala v ženski konkurenci so Simona Halep - Iga Swiatek, Elina Svitolina - Caroline Garcia, Martina Trevisan - Kiki Bertens, Nadia Podoroska - Barbora Kreijcikova, Fiona Ferro - Sofia Kenin, Petra Kvitova - Shuai Zhang, Laura Siegemund - Paula Badosa in Ons Jabeur - Danielle Collins.

OP Francije, 3. krog

Sofia Kenin (ZDA/4) - Irina Bara (Rom) 6:2, 6:0;

Shuai Zhang (Kit) - Clara Burel (Fra) 7:6 (2), 7:5;

Ons Jabeur (Tun/30) - Arina Sabalenka (Blr/8) 7:6 (7), 2:6, 6:3;

Fiona Ferro (Fra) - Patricia Maria Tig (Rom) 7:6 (7), 4:6, 6:0;

Laura Siegemund (Nem) - Petra Martić (Hrv/13) 6:7 (5), 6:3, 6:0;

Petra Kvitova (Češ/7) - Leylah Fernandez (Kan) 7:5, 6:3;

Paula Badosa (Špa) - Jelena Ostapenko (Lat) 6:4, 6:3;

Danielle Collins (ZDA) - Garbine Muguruza (Špa/11) 7:5, 2:6, 6:4.