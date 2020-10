Se bo danes pisala zgodovina slovenskega tenisa?

Grk je letos proti Bedenetu enkrat že "padel"

Aljaž Bedene bi lahko danes pisal zgodovino slovenskega tenisa. Če danes premaga Stefanosa Cicipasa bi postal prvi slovenski teniški igralec, ki se je uvrstil v četrti krog turnirja za grand slam.

Za Aljaža zmaga vsekakor ni misija nemogoče. Grk in naš igralec sta do zdaj igrala enkrat, zmago pa je letos dobil Ljubljančan, ki je devet let mlajšega nasprotnika v Rotterdamu premagal v dveh nizih (7:5, 6:4). Obeta se nam zanimiv dvoboj. Bedene in Cicipas bosta igrala kot drugi par dneva na igrišču Suzanne-Lenglen.

Novak Đoković bi lahko prehitel Federerja

Na osrednjem igrišču bo na delu tudi Novak Đoković, eden glavnih favoritov za zmago. Njegov nasprotnik bo malo znani Kolumbijec Daniel Elahi Galan, s katerim se še ni pomeril. Prvi igralec sveta se je v tretji krog prebil brez težav, saj je do zdaj ni oddal niti enega niza, pravzaprav je oddal vsega deset iger.

V primeru zmage bi srbski teniški igralec dosegel 71. zmago na OP Francije in bi prehitel Rogerja Federerja. Pred njim je le še Rafaeč Nadal. Španec ima na pariškem pesku 95 zmag in rekordnih 12 lovorik.