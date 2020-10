Tudi ona ga je uporabljala. Gre za nespoštovanje ali taktiko? #video

Te dni v Parizu poteka teniško OP Francije. Letošnji pariški turnir je že zaradi koronavirusa nekaj posebnega, poseben pa je tudi zato, ker v zadnjih dneh lahko med igralkami in igralci vidimo tako imenovani spodnji servis. Še pred kratkim je prevladovalo mnenje, da gre za nespoštovanje nasprotnika. Se je do danes mnenje glede tega spremenilo?

Na Roland Garrosu smo videli kar nekaj primerov

Spodnji servis (v angleščini underarm serve) je bil nekoč zelo priljubljen, nato pa ga igralci nekaj časa niso uporabljali. V zadnjem času pa se zanj odloča vse več igralcev. Letos v Parizu smo lahko videli Alexandra Bublika, kako je servis izvrstno izvedel proti Gaelu Monfilsu, Mackenzie McDonald je neuspešno poskusil proti Nadalu, pri dekletih smo videli Saro Errani … Spodnji servis je sicer dovoljen, postavlja pa se vprašanje, ali gre za moralno odločitev.

"Spodnji servis je zelo zahteven. Redno ga vadim," je razlagal Alexander Bublik. V isti sapi je dodal, da gre pri izvedbi tega udarca v 70 odstotkih za srečo, a je vseeno 100-odstotno dovoljen.

Avstralcu so zaradi takšnih potez večkrat žvižgali

V zadnjem času je glavni akter omenjenega udarca Avstralec Nick Kyrgios, ki mu je množica zaradi tega večkrat žvižgala. Med drugim ga je izvedel proti Rafaelu Nadalu v Wimbledonu. Prav tako v Acapulcu, kjer je Španca premagal. Ta po turnirju v Acapulcu ni bil najbolj navdušen, dejal je, da Kyrgios ne spoštuje dovolj svojih nasprotnikov, gledalcev in samega sebe.

Nekateri so drugačnega mnenja. Judy Murray, mama Andyja Murrayja, nekdanjega prvega igralca sveta, je Kyrgiosa označila za genija, ki ga veliko ljudi ne razume. "Bistvo teniške igre je, da nasprotniku spremenite ritem s spreminjanjem hitrosti, smeri, globine ali višine žogice. In v to je vključen tudi servis. Kyrgios je genij in ne razumem, zakaj tega ne počne več igralcev," je lani med turnirjem v Miamiju zapisala Judy.

Se spomnite Michaela Changa leta 1989? Enkrat in nikoli več.

Še zelo živ je spomin na OP Francije pred 31 let, na katerem je takrat šele 17-letni Michael Chang v osmini finala proti legendarnemu Ivanu Lendlu uporabil spodnji servis. Chang je to storil zato, ker je bil zaradi krčev v hudih bolečinah in je komaj stal na nogah. Američan je dobil tisto točko, dvoboj in na koncu tudi Roland Garros. Takrat se je Chang prvič in zadnjič odločil za spodnji servis. "Pravzaprav mi ni nikoli prišlo na misel, da bi ga še kdaj uporabil," je pred leti za ATP povedal Chang.

Eden najbolj znanih spodnjih servisov Michaela Changa

Daleč od tega, da je bil edini …

V zadnjih letih smo tovrstne poteze videli večkrat. Na OP Francije so žvižgali tudi nekdanji vrhunski igralki Martini Hingis, ko je igrala proti Steffi Graf. Tudi Marija Šarapova, ena najbolj prepoznavnih športnic zadnjega časa, se je odločila za ta servisa in še bi lahko naštevali.

Zakaj ga ne uporabljajo pogosteje?

Kar nekaj razlogov je za to, da igralke in igralci tega servisa ne uporabljajo pogosteje. Eden izmed njih je zagotovo to, da se bojijo odziva gledalcev, kolegov in na splošno teniške skupnosti. Čeprav je tak servis na prvi pogled videti preprost, pa je v resnici daleč od tega. Potrebne je veliko vaje, da ga lahko igralci dobro izvedejo in na ta način presenetijo nasprotnika.

Kaj na to pravi velika trojica?

Mnenje Rogerja Federerja, Rafaela Nadala in Novaka Đokovića veliko pomeni. In kaj o tem menijo eni od najboljših igralcev vseh časov? "Roger Federer je že lani povedal, da gre pri tovrstnem servisu za taktiko, še posebej takrat, ko igralec stoji daleč za osnovno črto. S tega vidika vas ne bi smelo biti sram, če poskusite. Nerodno je, ker včasih zgrešiš."

O tem se je pred dnevi razgovoril tudi Rafael Nadal. "Če uspe, je to dobra taktika, če ne uspe, je slaba. To je del tenisa in tega v nasprotju s številnimi drugimi ne vidim kot nespoštovanje. Ni proti pravilom, in če to prinese zmago, potem to podpiram," je povedal kralj peska Rafael Nadal. Z njim se je povsem strinjal tudi Novak Đoković. "Slišal sem, kaj je povedal Nadal, in z njim se popolnoma strinjam. Nočem ponavljati, podpišem se pod vsako besedo," je dejal Beograjčan.