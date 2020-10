Na pariškem pesku danes kar pet Slovenk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na OP Francije bo v četrtek na igrišče stopilo kar pet slovenskih igralk. Med posameznicami bosta igrali Polona Hercog in Kaja Juvan, med ženskimi dvojicami pa bodo igrale Tamara Zidanšek, Andreja Klepač in Katarina Srebotnik.

Na teniškem OP Francije bomo danes lahko stiskali pesti za slovenske igralke. Na igrišču številka 14 bo igrala šele 19-letna Kaja Juvan, ki je v uvodnem krogu premagala slovito Angelique Kerber, nekdanjo prvo igralko sveta in trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam. Tokrat bo njena nasprotnica Clara Burel, trenutno 357. igralka. Kaja je pred dvema letoma igrala s Francozinjo na olimpijskih igrah mladih. Takrat je bila boljša Juvanova z izidom 7:5 in 6:4.

Tudi Polona Hercog, trenutno naša najboljša igralka, bo igrala v drugem krogu. Njena nasprotnica bo Kanadčanka Leylah Annie Fernandez, ki je trenutno na 100. mestu lestvice WTA. Hercogova se je na OP Francije najdlje prebila do tretjega kroga.

V ženskih dvojicah tri slovenske predstavnice

Zelo pestro bo tudi med ženskimi dvojicami. Tamara Zidanšek igra v paru z Japonko Kato Miju, njuni nasprotnici bosta Chloe Paquet in Tessah Andrianjafitrimo. Andreja Klepač bo združila moči z Lucie Hradecka. V prvem krogu bosta igrali proti Aliaksandri Sašanovič in Marti Kostyuk. Katarina Srebotnik pa bo igrala z Anno-Leno Friedsam. Njuni nasprotnici bosta Caroline Dolehide in Brady Jennifer.