"Jaz na to ne gledam kot na veliko ali malo zmago," nam je v intervjuju povedal Robi Cokan, trener Kaje Juvan, ene najboljših slovenskih teniških igralk, in na ta način nekoliko umiril teniško žogico. Njegov cilj je, da skupaj z ekipo Kajo Juvan čim bolje pripravijo na naslednji dvoboj na OP Francije.

V ponedeljek so ljubitelji tenisa lahko videli senzacionalno zmago šele 19-letne Kaje Juvan, ko je v prvem krogu Roland Garrosa suvereno premagala Angelique Kerber, nekdanjo prvo igralko sveta in trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam. Marsikomu ob takšni zmagi zrastejo apetiti, medtem ko Cokan in ekipa ostajajo na trdnih tleh in gledajo korak za korakom. Trener nam je zaupal nekaj zanimivosti s prestižnega pariškega turnirja. Med drugim tudi to, kako je moral v hotelu 25 minut čakati na zajtrk. Kajo Juvan v četrtek čaka dvoboj drugega kroga, ko bo igrala proti domačinki Clari Burel, trenutno 357. igralki sveta. Kaja je proti Francozinji igrala pred dvema letoma v finalu mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu. Takrat je bila boljša naša igralka, ki jo je premagala z izidom 7:5 in 6:4.

"Jaz na to ne gledam kot na veliko ali malo zmago. Vsaka zmaga je zmaga in vsak poraz je poraz." Foto: Gulliver/Getty Images

Kaja je v prvem krogu premagala Angelique Kerber, vrhunsko teniško igralko. Nemka je nekdanja prva igralka sveta in trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Je to po vašem mnenju največja Kajina zmaga?

Jaz na to ne gledam kot na veliko ali malo zmago. Vsaka zmaga je zmaga in vsak poraz je poraz. Kaja je dobro odigrala in se dviguje. Držala se je načrta, bila je disciplinirana in svoje delo je zelo dobro opravila. Kakšno nasprotnico je premagala, ni moja stvar. Naša stvar je, da se na vsako tekmo enako pripravljamo in poskušamo Kajo razvijati za naprej.

Ali da zmaga v prvem krogu na tako velikem turnirju igralki, v tem primeru Kaji, dodaten zagon? Verjetno se igralki še bolj odprejo poti do napredovanja. Sploh, ko premaga takšno igralko, kot je Angelique Kerber?

Prvi krog je prvi krog. Sploh, če igralka prej ne igra … Vsi trenirajo, se gledajo med seboj. Po prvem krogu se naredi selekcija. Ostane jih samo polovica. Prvi krog je zelo pomemben. Če ga igralec preskoči, mu to da nov zagon in potem je veliko lažje. Čaka nas nova tekma. Mislim, da bo zelo zanimiva, ker sta obe igralki raznovrstni.

Robi Cokan in Kaja Juvan že dolgo časa uspešno sodelujeta. Foto: Ana Kovač

Kaja Juvan in Clara Burel bosta igrali v 2. krogu. Kako težko je vam kot trenerju dobiti informacije o takšni nasprotnici? Sploh od tekmovalk, ki še niso tako uspešne oziroma znane?

Angelique Kerber sem nekaj malega videl na turnirju v Rimu. Drugače sem si ogledal posnetek tiste tekme in na ta način pripravil taktiko. Ko sem enkrat na turnirju, pa vedno gledam nasprotnici, s katerima bi lahko Kaja igrala. Zaradi tega sem bil v ponedeljek do polnoči na terenu in gledal dvoboj nasprotnic. Tako najlažje vidiš dejansko stanje igralke.

Kaja Juvan je v prvem krogu prikazala zelo dobro igro. Foto: Gulliver/Getty Images Kako doživljate OP Francije v teh posebnih časih? Je bil na OP ZDA turnir bolje organiziran?

Kot vemo, sta Evropa in ZDA dva različna svetova. Največja razlika je, da se Američani veliko bolj držijo pravil. V ZDA se stoodstotno držijo pravil, v Evropi je to malo drugače. Malo bolj sproščeno, kar meni malo bolj ustreza. To je največja razlika, sicer pa je tukaj klasično OP Francije. Ni gledalcev, kar pomeni, da se lahko brez težav gibamo. Kot sem rekel, sicer turnir poteka kot vsak grand slam.

Vreme v Parizu je hladno in na videz zelo neprijetno. Kako je z igrišči, so ta dobro urejena?

V nedeljo je bilo najhuje. Tisti, ki so morali igrati v nedeljo, so najbolj trpeli. Bilo je neživljenjsko. Jaz sem gledal dvoboje pod zaprto streho in me je zelo zeblo. Kako je bilo šele tistim, ko so morali igrati zunaj. V ponedeljek je bilo bolje, saj ni toliko pihalo in tudi temperature so bile boljše. Ko sem gledal dvoboj nasprotnic Kaje v drugem krogu, sem gledal do polnoči. Bilo je res mrzlo in temu primerno se odzivajo tudi žogice. Manj se odbijajo, podlaga je zelo spolzka. Kaja je v uvodnem dvoboju tudi padla. Spodaj je neke vrste beton, zgoraj pa je nekaj peska.

Na igriščih je tudi do polnoči. Foto: Ana Kovač Na vašem profilu na Instagramu smo videli objavo, kako ste morali v hotelu kar 25 minut čakati na zajtrk. Kako je prišlo do tega?

To se dogaja, ker ni samopostrežbe. Zaradi higienskih ukrepov nam osebje postreže zajtrk. Ker je v hotelu veliko ljudi, potem pride do tega. V ponedeljek je bilo noro, ker sem moral res 25 minut čakati, da sem prišel na vrsto za zajtrk.

Robi Cokan veliko časa preživi na igriščih, kjer spremlja igralce in igralce. Foto: Instagram Se to dogaja vsak dan?

Danes (v torek op. p.) je bilo bolje, medtem ko je bilo v nedeljo in ponedeljek noro. Mislim, da bo zdaj vsak dan bolje, ker bo zmeraj manj igralcev.

Ali v vrsti za zajtrk stojijo tudi najboljši igralci, kot so na primer Novak Đoković in preostali?

Tukaj so naredili tako, da so igralce ločili. Prvih petdeset igralcev je v enem hotelu, preostali pa so v drugem. V našem hotelu torej niso najboljši, tako da ne vem. Na OP ZDA je bilo tako, da smo bili vsi v enem hotelu, razen Đokovića in Serene Williams, ki sta stanovala drugje.