Na Roland Garrosu na igrišče slovenski ženski trio

Tekmica Polone Hercog je 18 let stara Diane Parry, ki je trenutno na 304. mestu lestvice WTA. Lani je nastopila v drugem krogu OP Francije, tako kot letos pa je za nastop dobila vabilo organizatorja. To bo zanju prvi medsebojni dvoboj.

Foto: Reuters

Tamara Zidanšek bo igrala proti Španki Garbine Muguruzi, zmagovalki tega turnirja leta 2016, ki je letos v Parizu postavljena kot prva nosilka. "Dvoboja z Muguruzo se veselim, saj je to nova priložnost za igranje in približanje zastavljenim ciljem," je pred dvobojem z nekdanjo številko ena svetovnega tenisa dejala Tamara Zidanšek.

Foto: Guliver/Getty Images

Kaja Juvan bo imela v prvem krogu za tekmico trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam, Nemko Angelique Kerber. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa je zmagala na vseh treh preostalih turnirjih za grand slam, v Rolandu Garrosu pa je najdlje prišla do četrtfinala v letih 2012 in 2018.

POJD!@Petra_Kvitova safely through to the second round 6-3 7-5 over Dodin.#RolandGarros pic.twitter.com/gPX3k0sX31