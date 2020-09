Nemogoče razmere: "Ali se šalite? Ne vidite, kaj se dogaja?" #video

V Parizu, kjer se je v nedeljo začelo OP Francije, so vse prej kot prijazne razmere za igralce. Viktorija Azarenka je imela po nekaj minutah čakanja dovolj in odšla z igrišča. "Ali se šalite? Ne vidite, kaj se dogaja?" je bila na organizatorje jezna Azarenka.

No sign of Azarenka returning...



It's the only court with play not underway 🤔#ITVTennis #RG20 pic.twitter.com/Sa5FzMXoqq — ITV Sport (@ITVSport) September 27, 2020

Kmalu je imela dovolj čakanja

Nekdanja prva igralka sveta je bila ob zelo mrzlem vremenu na igrišču vse prej kot razpoložena. Po uvodnih treh urah oziroma po 24 minutah se je vreme tako poslabšalo, da so Danko Kovinić in Viktorijo Azarenko prosili, naj nekaj časa počakata na igrišču, če se bo vreme v kratkem izboljšalo. To Belorusinji ni bilo niti malo všeč, zato je organizatorjem povedala svoje.

"Ali se šalite? Ne vidite, kaj se dogaja? Kaj sploh delamo tukaj? Veste, da se ne pritožujem, ampak to postaja že nekoliko smešno," je uvodoma povedala Azarenka.

Viktorija Azarenka ni vajena tako hladnega vremena. Foto: Gulliver/Getty Images

Pozneje je prišla "supervizorka" dvoboja, ki je želela situacijo nekoliko umiriti, a ji ni uspelo, potem ko je postavila enako zahtevo. Torej, da še nekaj minut počakata na igrišču. "Ne, ne bom čakala še nekaj minut, ker me zebe. Osem stopinj je. Živim na Floridi in sem vajena toplega vremena. To je smešno, prehladno je. Kaj je smisel tega? Tukaj sedim kot raca," je povedala Azarenka in zapustila igrišče. To je pozneje storila tudi Črnogrka Danka Kovinić, ki za svoje dejanje nista bili kaznovani.

Azarenka na koncu predala le tri igre

Igralki sta se pozneje vrnili na igrišče, ko se je vreme nekoliko izboljšalo. Dvoboj je na koncu brez težav dobila Azarenka, potem ko je Kovinićevo premagala z izidom 6:1 in 6:2. Za zmago pa je potrebovala malo več kot eno uro.

Cela nedelja v Parizu je bila zelo hladna in ni bilo malo igralcev, ki so se pritoževali nad nenavadnimi vremenski razmerami v Parizu. Vremenska napoved pa tudi za prihodnje dneve ne kaže najbolje.