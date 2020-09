Slovenski športnik spregovoril o neprijetnih testih

Aljaž Bedene je letos odigral le uradni turnir na pesku. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjih dneh se veliko govori o težkih razmerah na igriščih Roland Garrosa. Vreme je hladno, pesek je težji in tudi žogice so letos od drugega proizvajalca. Nad žogicam se je najbolj pritoževal Rafael Nadal, ki meni, da bi težje žogice lahko povzročile dodatne poškodbe. Kako trenutne razmere vidi Bedene?

"Da, drugače je. Žogice so druge in tudi termin turnirja je drug, ker ponavadi je turnir konec maja. Tukaj je trenutno slabo vreme, bolj hladno je in seveda se vse to pozna. Nekaterim bo to bolj ustrezalo, nekaterim nekoliko manj. Sicer je na turneji veliko turnirjev z drugačnimi razmerami. Vsekakor bo zanimivo," nam je uvodoma povedal naš najboljši igralec.

Če bo vse po sreči, bo šel v ponedeljek na igrišče

Ali mu trenutne razmere bolj ustrezajo, bo videl v ponedeljek, ko ga, če bo vreme to dovoljevalo, čaka prvi dvoboj. Zaradi slabega vremena ni mogel trenirati toliko, kot si je želel.

"Če bo vse po sreči, bom šel v ponedeljek na igrišče. Sam sicer menim, da se je treba na kakršnekoli pogoje čim prej privaditi. Ta trenutek res težko rečem, kaj mi bolj ustreza. Včasih so mi takšni pogoji ustrezali veliko bolj kot hitrejši pogoji, ko se žogica odbija višje. Res pa je, da kar nekaj časa nisem igral na pesku."

Njegov nasprotnik v prvem krogu je domačin Arthur Rinderknech. Foto: Gulliver/Getty Images

Nekaj malega o prvem nasprotniku je izvedel

Njegov nasprotnik v prvem krogu bo domačin Arthur Rinderknech, ki bo prvič igral na OP Francije. To bo njun prvi medsebojni dvoboj. "Vem, da sva pred nekaj leti v francoski ligi igrala v isti ekipi. Njegovih dvobojev nisem videl, ker nismo igrali v istih dvoranah. Uspelo mi je izvedeti, da ima dober servis in da je visok. Najbolje je že prej izvedeti kaj o nasprotniku in pogledati stvari, da na samem igrišču ni neznank in da veš, kaj lahko pričakuješ. Poskušal se bom osredotočiti nase, saj vem, da lahko igram dobro."

"Moram priznati, da so tukaj testi zelo "Sicer ni boleče, ampak res ni prijeten občutek." Foto: Gulliver/Getty Images

Aljaž je letos že igral na OP ZDA, kjer so bili igralci prav tako v mehurčku. Ljubljančan nam je v pogovoru zaupal, da je bilo dogajanje v New Yorku bolje organizirano, saj se je v hotelu vseskozi kaj dogajalo, medtem ko v Parizu tega ni. Prav tako se je obregnil ob testiranja, saj so morali nekateri igralci po prvem testu zapustiti turnir. Pozneje se je izkazalo, da je bil drugi test negativen. Med njimi sta bila tudi Damir Džumhur in Fernando Verdasco.

"Mislim, da moramo teste opraviti na vsake štiri dni. Moram priznati, da so tukaj testi zelo neprijetni. Že na OP ZDA je bilo neprijetno, tukaj pa je še bolj. Sicer ni boleče, ampak res ni prijeten občutek. Na splošno je letos turneja zelo drugačna. Ko prideš na prizorišče, moraš za 24 ur v karanteno, dokler ne dobiš rezultata testa. Že to je kar mučno," je o svoji izkušnji povedal 31-letni teniški igralec.

Pred prvim dvobojem se dobro počuti. Foto: Gulliver/Getty Images

Najbolj ga žalosti, da ne more imeti pravih treningov

Aljaž bo letos v glavnem žrebu OP Francije igral že sedmič v karieri. Letos na pesku ni ravno veliko igral. Edini uradni turnir je odigral v Rimu, kjer je obstal v kvalifikacijah. Sprva je nameraval igrati na turnirju v Hamburgu. Premislil si je, saj je menil, da potrebuje nekaj treninga na pesku, preden spet začne igrati dvoboje.

"Morda kdo misli, da potrebujem več tekem, ampak sam sem menil, da moram narediti nekaj, da bi se čim bolj udobno počutil na pesku. Najprej smo nekaj dni ostali v Rimu, potem smo prišli trenirat še v Ljubljano. Najbolj žalostno je, da pri nas nimam pravih pogojev za treniranje. Tudi ko sem se pripravljal za trdo podlago, nisem mogel dobro trenirati. Oba Blaža (Blaž Kavčič in Blaž Rola, op. p.) sta v tistem času igrala na pesku. Treningi so bili slabi, kar se hitro pozna. V Cincinnatiju sem še dobro igral, potem se je na mojem telesu poznalo, da nisem imel pravih treningov. Tudi na turnirju v Rimu se je videlo, da nisem imel pravega treninga. Vseskozi je treba krpati in upam, da se bo to kmalu spremenilo. Vseeno se trenutno počutim dobro, želim si najbolje odigrati in do konca sezone narediti čim več ter ob tem uživati," je še povedal trenutno 56. igralec sveta.