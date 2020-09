Prva favoritinja na pariškem pesku oddala le štiri igre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena glavnih favoritinj turnirja Simona Halep je slabo začela dvoboj in dvakrat izgubila začetni udarec. Španka je povedla s 4:2, nato pa ni dobila niti ene igre do konca dvoboja, ki je trajal uro in 24 minut.

Zmagovalka pariškega turnirja iz leta 2018 bo v drugem krogu igrala z boljšo v obračunu med Romunko Irino Camelio Begu ter Švicarko Jil Teichmann. V drugi krog se je uvrstila tudi finalistka OP ZDA, Belorusinja Viktorija Azarenka. S 6:1, 6:2 je ugnala Črnogorko Danko Kovinić.

Družbo ji bo v drugem krogu delala tudi 16. nosilka, Belgijka Elise Mertens, ki je bila boljša od Rusinje Margarite Gasparjan s 6:2, 6:3. Med nosilkami sta napredovali tudi Grkinja Maria Sakkari in Rusinja Jekaterina Aleksandrova.

Poslastica med Američanko in Britanko

Coco Gauff se bo pomerila proti lanskoletni polfinalistki pariškega spektakla. Foto: Gulliver/Getty Images Prava poslastica se obeta med šele 16-letno Coco Gauff in Johanno Konta, lansko polfinalistko OP Francije. Igralki se do zdaj še nista pomerili. Pravzaprav je to za Coco prvi nastop na glavnem turnirju Roland Garrosa, a je mlada Američanka v preteklosti že pokazala, da je igralka za velike tekme.

Najstarejša igralka na turnirju je 40-letna Venus Williams. Američanka, za katero je to že 87. nastop na turnirjih za grand slam, bo v uvodnem krogu igrala proti Slovakinji Anni Karolini Schmiedlovi.