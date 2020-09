Prava poslastica v Parizu že prvi dan, slovo 11. nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Parizu se je danes začelo odprto prvenstvo Francije. Že prvi dan bomo videli pravo teniško poslastico. Med sabo se bosta udarila Stan Wawrinka in Andy Murray. Enajsti nosilec David Goffin je izpadel proti Italijanu Janniku Sinnerju. Aljaž Bedene bo na igrišče stopil v ponedeljek.

Stana Wawrinko in Andyja Murrayja ni treba posebej predstavljati. Prvi je leta 2015 že zmagal Roland Garros, medtem ko je Murray nekdanji prvi igralec sveta. Žreb jima je to leto v Parizu namenil, da se bosta udarila že v prvem krogu. To bo zanju že 22. medsebojni dvoboj, statistika zmag pa je na strani Škota (13:8).

Aleksander Zverev, šesti nosilec turnirja, bo igral proti Dennisu Novaku. Diego Schwartzman, ki je v Rimu premagal Rafaela Nadala, pa bo igral proti Srbu Miomirju Kecmanoviću.

Jannik Sinner je nadigral 11. nosilca Davida Goffina. Foto: Reuters

V moški konkurenci se je že v prvem krogu poslovil 11. nosilec, Belgijec David Goffin. Premoč je moral priznati mlademu in talentiranemu Italijanu Janniku Sinnerju. Devetnajstletnik je bil na prvem obračunu na pokritem osrednjem igrišču Philippe Chatrier boljši s 7:5, 6:0, 6:3.