Đoković: Bomo videli, še kako zanimivo bo

Foto: Reuters

Zakaj bo turnir tako poseben? Zaradi stanja v svetu (novi koronavirus, op. p.) so turnir prestavili na september, saj se sicer igra maja. To lahko kar precej zmeša štrene med najboljšimi, saj bodo igralni pogoji precej drugačni. V primeru zmage Rafaela Nadala, ta je Roland Garros zmagal že 12-krat, bi se Španec lahko s Federerjem izenačil v zmagah na turnirjih za grand slam. Švicar, ki je letos že končal sezono, jih ima v svoji vitrini 20, medtem ko jih ima Nadal devetnajst. Tudi tribune bodo letos bolj kot ne prazne, saj bo zaradi protikoronskih pravil v Franciji lahko na prizorišču zgolj tisoč gledalcev na dan.

Novak Đoković bo lovil 18. zmago na turnirjih za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković ve, da ti pogoji Nadalu ne ustrezajo

Manjkal ne bo niti Novak Đoković, ki je pred kratkim zmagal turnir v Rimu in prav tako velja za enega izmed glavnih favoritov za zmago. Srb je po zmagi v Rimu postal igralec z največ zmagami na turnirjih serije masters, njegovo sezono pa je zaznamovala tudi izključitev iz OP ZDA. Nole je po zmagi v Rimu povedal, da je Rafa v Franciji premagljiv, a še vedno velja za prvega favorita. Pesek bo zaradi vlage težji, tam bo tudi manjši odboj žogice in Novak meni, da ti pogoji Nadalu ne ustrezajo najbolj. Nadal je že v Rimu nekoliko presenetljivo izpadel v četrtfinalu.

"Vem, da ima rad, da se žogica visoko odbija. To je takrat, ko je vroče in ko so pogoji hitrejši. To ustreza njegovi igri, saj lahko bolj uporablja udarce spin. Tako da bomo videli, še kako zanimivo bo," je razlagal Beograjčan.

Dominic Thiem je zmagal OP ZDA, koliko moči mu je ostalo še za OP Francije? Foto: Gulliver/Getty Images

Kdo je še v igri za zmago?

V ožji krog favoritov zagotovo spada tudi Dominic Thiem, ki je v Parizu že dvakrat igral v finalu, na koncu pa je bil prekratek za zmago. Tudi sam poudarja, da ne ve, kako bo pripravljen po zmagi na OP ZDA. Računati pa bo še treba na Aleksandra Zvereva, Stefanosa Cicipasa, Daniila Medvedeva …

Simona Halep letos blesti na pesku. Foto: Reuters

Pri ženskah je prva favoritinja Simona Halep

Konkurenca v ženski konkurenci bo nekoliko okrnjena, a še vedno bomo lahko gledali zelo zanimiv tenis. Za glavno favoritinjo velja Simona Halep, saj je dobila zadnja dva turnirja na pesku (Praga, Rim). Skozi to krizo je videla, da so v življenju pomembne še druge stvari in da bo zdaj igrala veliko bolj sproščeno in se ne bo obremenjevala z rezultati.

Njene glavne tekmice za zmago bodo Elina Svitolina, Karolina Pliškova, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Viktoria Azarenka, Marketa Vondroušova ali Garbine Muguruza. Veliko vprašanje je, kaj lahko naredi Serena Williams, ki ima poškodbo ahilove tetive in ni odigrala niti enega dvoboja na pesku.

Aljaž Bedene bo v Parizu že sedmič igral v glavnem delu turnirja. Foto: Gulliver/Getty Images

V Parizu velik slovenski pridih

Na turnirju nas bo zastopalo šest slovenskih igralcev. V posamični konkurenci bodo igrali Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Aljaž Bedene. Med dvojicami bosta igrali Andreja Klepač in Katarina Srebotnik.

Najbolj ugoden žreb sta imela najvišje postavljena slovenska igralca. Tekmec Aljaža Bedeneta še nikoli ni nastopil med posamezniki na turnirjih za grand slam. Petindvajsetletni Francoz Rinderknech je trenutno na 164. mestu lestvice ATP, letos pa je zmagal na dveh turnirjih serije Challenger.

Polona Hercog Foto: Gulliver/Getty Images

Polona Hercog se bo osredotočila nase

Tekmica Polone Hercog je stara 18 let in je trenutno na 304. mestu lestvice WTA. Lani je nastopila v drugem kolu OP Francije, tako kot letos pa je za nastop dobila vabilo organizatorja. "Naj povem, da tekmice ne poznam ravno dobro. V prihodnjih dneh bova s trenerjem malce preučila njeno igro. Predvsem pa se bom poskusila osredotočiti nase, na svojo igro in na stvari, na katerih trenutno delava in v zadnjih tednih dobro delujejo," je pred prvim dvobojem dejala Hercogova.

Pri Zidanškovi neznank ni več

Povsem drugačna pa je zgodba pri tekmicah Zidanškove in Juvanove. Tamara Zidanšek bo igrala proti Španki Muguruzi, zmagovalki tega turnirja leta 2016. "Počutje v Roland Garrosu je dobro, zdaj sem tukaj četrtič, enkrat sem bila že med mladinkami, zato ni več nekaterih neznank, ki so bile prisotne v preteklosti. Dvoboja z Muguruzo se veselim, saj je to nova priložnost za igranje in približanje zastavljenim ciljem," je pred dvobojem z nekdanjo številko ena svetovnega tenisa dejala Tamara Zidanšek.

"Lepo treniramo, lepo se pripravljamo. Počutim se dobro in se veselim tekme." Foto: Getty Images

Kaja Juvan bo imela v prvem kolu za tekmico trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam Nemko Angelique Kerber. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa je zmagala na vseh treh preostalih turnirjih za GS, v Rolandu Garrosu pa je najdlje prišla do četrtfinala leta 2012 in 2018. "V Parizu je super. Pripravljamo se na prvo tekmo. Trenutno nam nagaja vreme. Napoved je malce slabša. Lepo treniramo, lepo se pripravljamo. Počutim se dobro in se veselim tekme. Cilj je, da odigram čim boljši tenis, da pridem do kakšne zmage in odigram čim več dobrih tekem. Veselim se začetka turnirja," je iz Pariza sporočila najmlajša slovenska predstavnica na turnirju.