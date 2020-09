Na OP Francije le 1000 gledalcev na dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število navijačev, ki bodo lahko spremljali teniške boje na tretjem grand slamu sezone na igriščih Rolanda Garrosa, so francoske oblasti znova zmanjšale. Po zadnjih informacijah bo lahko na OP Francije v Parizu prisotnih 1000 gledalcev na dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja odločitev premiera Jeana Castexa.

Vedno večje število okužb z novim koronavirusom v Franciji ter v glavnem mestu je organizatorje turnirja za grand slam v sodelovanju z državnimi oblastmi sprva prisililo, da v teniški kompleks na dan dovolijo vstop 5000 navijačem.

To število pa so morali pred uradnim začetkom turnirja še zmanjšati. Še pred tremi tedni so organizatorji načrtovali izvedbo turnirja pred 11.500 gledalci, a se je položaj v državi v zvezi s pandemijo novega koronavirusa precej poslabšal.

V francoski prestolnici so v četrtek opravili žreb uvodnega kroga odprtega prvenstva Francije v tenisu. V bobnu so bili štirje slovenski predstavniki.

Najboljšega Slovenca na lestvici ATP Aljaža Bedeneta v prvem krogu čaka Francoz Arthur Rinderknech, najboljšo Slovenko na lestvici WTA Polono Hercog pa Francozinja Diane Parry.

Tamara Zidanšek se bo v posamični konkurenci najprej pomerila s Španko Garbine Muguruza, zmagovalko Rolanda Garrosa v letu 2016 in Wimbledona leto kasneje, medtem ko Kajo Juvan čaka obračun z Nemko Angelique Kerber, zmagovalko treh grand slamov v Melbournu, New Yorku v letu 2016 ter Wimbledonu pred dvema letoma.

Tretji grand slam sezone se bo začel v nedeljo, 27. septembra, trajal pa bo do 11. oktobra.