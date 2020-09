Na premočena igrišča naj bi stopil Aljaž Bedene, kako se bo znašel Nadal?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene je imel na letošnjem OP Francije kar ugoden žreb. V prvem krogu ga čaka domačin Arthur Rinderknech, ki prvič nastopa na tem turnirju in je na lestvici ATP uvrščen več kot sto mest nižje kot naš igralec.

"Uspelo mi je izvedeti, da ima dober servis in da je visok. Najbolje je že prej izvedeti kaj o nasprotniku in pogledati stvari, da na samem igrišču ni neznank in da veš, kaj lahko pričakuješ. Poskušal se bom osredotočiti nase, saj vem, da lahko igram dobro," je pred dvobojem povedal Bedene.

Danes igra tudi Dominic Thiem, zmagovalec OP ZDA. Njegov nasprotnik je Marin Čilić. Avstrijec in Hrvat sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, vse tri je dobil Thiem.

Kot zadnji par na osrednjem igrišču bosta igrala Rafael Nadal, 12-kratni zmagovalec OP Francije, in Belorus Egor Gerasimov. To bu njun prvi medsebojni dvoboj.