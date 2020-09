Presenečenje na OP Francije: pa naj še kdo kaj reče o slovenski najstnici

Kaja Juvan, ena najbolj perspektivnih slovenskih teniških igralk, je v ponedeljek na OP Francije pripravila eno večjih presenečenj, ko je domov poslala Angelique Kerber, nekdanjo prvo igralko sveta in trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam. Kaj je Kaja povedala po veliki in sploh prvi zmagi v Parizu?

Kaja Juvan je na igrišču preživela dobro uro. Foto: Gulliver/Getty Images

Zares uspešen dan za slovenski tenis

V ponedeljek je bil za slovenski tenis zelo uspešen dan, saj so se kar trije slovenski igralci uvrstili v drugi krog najbolj prestižnega turnirja na pesku – OP Francije. Naprej so se uvrstili Kaja Juvan, Polona Hercog in Aljaž Bedene. Žal je zelo malo zmanjkalo Tamari Zidanšek, ki je bila proti Grabine Muguruza, eni glavnih favoritinj za zmago v Parizu, na pragu zmage, a ji je na koncu malo zmanjkalo.

V ključnih trenutkih je ostala osredotočena. Foto: Gulliver/Getty Images

Če so bili še posamezniki, ki morda niso verjeli v zmožnosti Kaje Juvan, jim je v ponedeljek proti Angelique Kerber še enkrat dokazala, da gre za igralko, o kateri bi lahko v prihodnje še veliko slišali. Devetnajstletna Juvanova je v ponedeljek na igriščih Roland Garrosa pripravila eno večjih presenečenj dneva, ko je premagala nekdanjo prvo igralko sveta. Lani se je Kaja na glavni del OP Francije prebila kot srečna poraženka in izgubila v uvodnem krogu. Nase pa je opozorila v Wimbledonu, ko je Sereni Williams vzela niz.

"Vseeno mi je, koga dobim v žrebu, ampak ko igraš proti nasprotnici, ki ima celo vrsto lovorik, si rečeš: 'Ok, gledala sem jo na televiziji, ko sem bila še majhna, ampak zdaj moram ostati osredotočena nase.' Torej naredila sem, kar je bilo potrebno narediti," je na novinarski konferenci uvodoma povedala Juvanova, ki je med drugim poudarila, da sta morali z Angelique čakati kar tri ure, predno sta lahko stopili na igrišče.

Izkušnja s Sereno Williams ji je pomagala

Naša igralka Nemki ni dopustila, da bi našla ritem in vseskozi nanjo vršila pritisk. V prvem nizu je Juvanovi v osmi igri uspel "break" in povedla s 5:3. Tega vodstva ni zapravila in uvodni niz dobila po 37 minutah, izid pa je bil 6:3. V drugem nizu smo lahko spremljali enosmerni promet naše igralke, saj je že takoj povedla s 3:0. V nadaljevanju dvoboja smo videli še nekaj preobratov, a Kaja vodstva ni izpustila ter se po eni uri in osmih minutah veselila svoje prve zmage na pariškem pesku. Dvoboj se je končal z izidom 6:3, 6:3.

"Ponosna sem, kako sem odreagirala in ni me bilo strah. Seveda, dvoboj proti Sereni Williams, mi je pomagal, da sem ostala mirna in to je tudi nova motivacija. To leto je zelo težko, zelo težko je za vse tukaj. Hladno je in vlažno in morat ostati ogreti. To leto poskušamo igrati tenis, igrati dvoboje in preživeti to leto. To je glavni cilj," je še povedala Ljubljančanka, ki se bo v drugem krogu igrala proti Clari Burel, 357. igralki sveta iz Francije.

Angelique Kerber je bila videti povsem nemočna. Foto: Gulliver/Getty Images

Kerberjeva priznala: Zelo dobro je igrala

Angelique Kerber je do zdaj na turnirjih velike četverice zmagala v Avstraliji, Wimbledonu in OP ZDA, medtem ko je v Parizu dvakrat igrala v četrtfinalu. V zadnjih petih letih se je v Parizu kar štirikrat poslovila v prvem krogu. Dvaintridesetletna nemška igralka je po dvoboju dejala, da ni mogla najti pravega ritma, sploh na začetku prvega niza.

"Igrala je zelo dobro. V prvih igrah si se moral navaditi na razmere, potem je prišel mrak. Ni mi bilo lahko, še posebej ne pri gibanju," je povedala Kerberjeva, ki bo še iskala razloge za svoj poraz, saj se zaveda, da na igrišču ni bila prava.