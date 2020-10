Jih bodo končno začeli poslušati? #video

Od turnirjev velike četverice (turnirjev za grand slam) samo še na OP Francije ne uporabljajo tako imenovanega sokoljega očesa (hawk-eye v angleščini). Dejstvo je, da se na peščeni podlagi vidi odtis žogice in je razmeroma lahko razbrati, ali je bila žogica v polju ali ne. Vseeno se je v zadnjem času zgodilo kar nekaj očitnih napak.

"Tehnologija je že tako napredna, da ne vidim razloga, zakaj bi morali imeti sodnike na igrišču. To je moje mnenje." Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković ne vidi razloga

Zelo jasen glede tega je bil Novak Đoković, prvi igralec sveta, ki je imel na OP ZDA zelo slabo izkušnjo z linijsko sodnico, čeprav ni šlo za sodniško odločitev. Srbski teniški igralec, ki bo v ponedeljek igral v osmini finala, se je razgovoril o tej pereči temi.

"Z vsem spoštovanjem do tradicije in kulture v tem športu ter ljudi, ki so med dvobojem na igrišču, vključno z linijskimi sodniki, res ne vidim razloga, zakaj vsak turnir v tehnološko moderni dobi ne bi imel tega, kar so imeli v Cincinnatiju in New Yorku," je uvodoma dejal 33-letni teniški igralec in imel pri tem v mislih sokolje oko.

Nesoglasja z linijskimi sodniki imajo že dolgo zgodovino. Foto: Gulliver/Getty Images

Zaradi koronavirusa je bila večina igrišč na OP ZDA opremljena s sokoljim očesom, medtem ko na igrišču ni bilo linijskih sodnikov. Ti so se vrnili na Roland Garros, kjer ne uporabljajo sokoljega očesa za tesne odločitve. Zadnjo besedo ima glavni sodnik in pogosto se pojavljajo nesoglasja med igralcem in sodnikom.

"Tehnologija je že tako napredna, da ne vidim razloga, zakaj bi morali imeti sodnike na igrišču. To je moje mnenje. Seveda razumem, da je ta tehnologija draga, ampak vseeno si vsi prizadevamo za to in prej ali slej ne bo razloga, da bi obdržali sodnike."

"Pobiralci žogic da, ampak linijski sodniki … Ne vidim več razloga, zakaj, če sem povsem iskren," je razlagal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in za konec v šali pripomnil: "Verjetno bi imel manj možnosti za tisto, kar sem mi je zgodilo na OP ZDA."

Zelo znan je spor Viktorja Troickega, srbskega teniškega igralca.

Kako deluje sokolje oko? Takšni pripetljaji so sami po sebi klicali po moderni tehnologiji in dobili so jo leta 2006 - sokolje oko. Gre za sistem, ki temelji na triangulaciji. Večje število kamer, ki so postavljene okoli igrišča, natančno locira, kje je pristala žogica. Sokolje oko se uporablja tako na trdih kot travnatih podlagah, medtem ko na peščenih igriščih to naj ne bi bilo potrebno, saj je na pesku viden odtis žogice.

Očitno oškodovan kanadski igralec

Na letošnjem pariškem turnirju je bil očitno oškodovan kanadski igralec Denis Šapovalov, potem ko so mu v ključnem trenutku dvoboja odvzeli točko. V petem nizu je serviral za zmago nad Robertom Carballesom Baenom. Odločili so, da je bila žogica Španca v igralnem polju, sokolje oko pa je pokazalo, da je bila žogica zunaj. Kanadčan se je upravičeno vprašal, kdaj bodo v Parizu začeli uporabljati sokolje oko.

Z njim sta se strinjala tudi Stefanos Cicipas in Dominic Thiem. "To 100-odstotno podpiram. Pred nekaj dnevi se je zgodila napaka v mojo korist. Casper Ruud mi je po dvoboju na telefonu pokazal odtis ene izmed žogic v drugem nizu," je na novinarski konferenci povedal Thiem, trenutno tretji igralec sveta.

Dejstvo je, da so igralke in igralci čedalje bolj razočarani, saj menijo, da se zaradi spornih odločitev dvoboji odvijajo povsem v drugo smer. Bodo odgovorni uslišali želje teniških igralcev?