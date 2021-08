Petkovićevi turnir v Cluj-Napoci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška teniška igralka Andrea Petković je zmagovalka turnirja serije WTA v romunski Cluj-Napoci z nagradnim skladom 197.910 evrov. V finalu je v Tuzli rojena 33-letnica zanesljivo s 6:1, 6:1 premagala Egipčanko Majar Šerif. Dvoboj je trajal uro in dve minuti.

Petkovićeva, ki je vrhunec kariere doživela pred desetimi leti, je prišla do sedmega naslova na najvišji ravni in prvega po februarju 2015 in zmagi v Antwerpnu v Belgiji. V finalu je trenutno 91. na lestvici WTA igrala 13.

Na drugi strani je 25-letna Šerifova (119. na WTA) prvič igrala v finalu turnirja serije WTA. Ta konec tedna je izgubila tudi v finalu dvojic s Poljakinjo Katarzyno Piter. S 6:3, 6:4 sta bili boljši Slovenka Kaja Juvan in Rusinja Natela Dzalamidze.

Cluj-Napoca, WTA (197.910 evrov): Finale:

Andrea Petković (Nem/2) : Majar Šerif (Egi) 6:1, 6:1.

