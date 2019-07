Ostre kritike na račun Đokovića: Njegovo obnašanje je bizarno

Novak Đoković večkrat ni bil zadovoljen z britanskim občinstvom. Foto: Gulliver/Getty Images

"Gre za izjemnega igralca, ampak ne more iti po tej poti"

Jasno je, da so nekateri teniški igralci enim bolj, drugim manj všeč. A le redko se zgodi, da je prvi igralec sveta, v tem primeru Novak Đoković, deležen tako ostrih kritik. V zadnjem času ga je večkrat kritiziral Nick Kyrgios, ki je dejal, da Beograjčan želi vsem preveč ugajati. Podobnega mnenja je tudi 48-letni Todd Woodbridge.

"Novak je žrtev svoje želje, da bi bil priljubljen. On to išče. V polfinalu Wimbledona ste lahko videli, kako to pokaže navijačem. Roberto Bautista Agut je odigral izjemno točko in občinstvo je to cenilo, ampak on je želel, da bi občinstvo glasneje ploskalo njemu. To je bizarno vedenje. Gre za izjemnega igralca, ampak ne more iti po tej poti, da bi občinstvo bolj ploskalo njemu," je v intervjuju za avstralske medije dejal Woodbridge.

45? Yes, 45-shot.



Incredible way to save a break point from Novak Djokovic against Bautista Agut at the #Wimbledon! 😱💪🔥🔥 pic.twitter.com/9TfCvwCIIE — くれふぁ (@umbre_sports53) July 12, 2019

Foto: Getty Images

Novak Đoković in Roger Federer sta v Wimbledonu prikazala izjemen finale. Čeprav je po mnenju mnogih Roger Federer igral bolje, je Beograjčan v ključnih trenutkih pokazal izjemno psihično pripravljenost in v epskem dvoboju dobil najpomembnejše točke. Po zadnji točki se Novak Đoković ni čustveno veselil svoje zmage, ampak izpeljal svoj zdaj že znani ritual - pojedel je malce wimbledonske trave, medtem ko je britansko občinstvo bolj kot ne ignoriral.

"Vprašal sem ga, zakaj je travo, ko osvoji lovoriko. Izkazalo se je, da je to njegov zaščitni znak. Petkrat je osvojil ta turnir in se izenačil z Bjornom Borgom. A kot ste lahko videli, on ni zares slavil zmage. Občinstvu je želel sporočiti nekaj drugega: 'Veste kaj, lahko bi divje slavil, ampak ne bom, ker sem večji in boljši od vas.' Zanimivo razmišljanje. Veliko športnikov občinstvo, ki je proti njim, uporablja za dodatno motivacijo. Mislim, da to dela tudi Novak," je še povedal Avstralec.

Đoković trenutno trenira pri ljubezenskem guruju

Novak Đoković se na te kritike ne odziva, ampak se raje pripravlja na prihodnje turnirje. Srbski teniški zvezdnik je trenutno v Marbelli v Španiji na oddihu s svojo družino, hkrati pa se pripravlja na sezono na trdi podlagi. Šestnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je odpovedal turnir v Montrealu in se pripravlja na Cincinnati in predvsem na OP ZDA, kjer bo lovil 17. lovoriko za grand slam.

Marbella je pogosto kraj, ki ga Novak izbere za priprave. Še toliko bolj je na očeh javnosti, ker trenira v centru "ljubezenskega guruja" Pepeja Imaza. Ta je v preteklosti v ekipi Novaka Đokovića dvignil kar nekaj prahu. Za zdaj ni informacij, ali je z njim tudi prvi trener Marjan Vajda. Slovak je javno povedal, da Imaza noče imeti v ekipi.