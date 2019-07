Spet provocira Novaka Đokovića: To si mislim o tebi in tvoji majici #video

Prečrtal ime Novak

Novak Đoković se na provokacije Avstralcaže nekaj časa ne odziva. Kot kaže, ga te stvari ne ganejo, a Avstralec še vedno nadaljuje s svojimi nešportnimi dejanji. Tokrat je "udaril" v Washingtonu, kjer bo prihodnji teden potekal teniški turnir.

Eden od ameriških navijačev je imel na sebi majico Novaka Đokovića in je Kyrgiosa prosil za podpis. Trenutno 48. igralec sveta se je podpisal čez ime napisa Novak ter ga večkrat prečrtal: "To si mislim o tebi in tvoji majici," je ob tem povedal Nick.

"Igrala sva dvakrat in obakrat sem ga premagal. Glede na to, koliko jaz treniram v primerjavi z njim, ni to ni nič." Foto: Gulliver/Getty Images

Nick Kyrgios, ki je sicer poznan kot eden največji talentov na teniški turneji, je imel že na začetku leta veliko povedati čez prvega igralca sveta.

"Imam občutek, da želi biti bolestno vsem všeč. Želi biti kot Roger Federer. Ima veliko željo, da ga imajo ljudje radi, jaz pa tega enostavno ne morem prenesti. Gre za izjemnega igralca in je eden največjih, kar smo jih lahko videli. Predvidevam, da bo presegel Federerja, ampak govorimo o nekomu, ki je zaradi vročine na OP Avstralije odpovedal dvoboj. Ne glede na to, koliko turnirjev za grand slam bo dosegel, ne bo nikoli največji za mene. Igrala sva dvakrat in dvakrat sem ga premagal. Glede na to, koliko jaz treniram v primerjavi z njim, ni to ni nič."

Če govorimo o rezultatih, so ti občutno na strani Srba. Foto: Gulliver/Getty Images

A če pogledamo letošnje rezultate …

Če primerjamo rezultate problematičnega Avstralca in Novaka Đokovića, je statistika občutno na strani 32-letnega Beograjčana. Ta je letos osvojil tri turnirje, od tega sta dva za grand slam (OP Avstralije, Wimbledon).

Kyrgios je dobil turnir v Acapulcu, na turnirjih za grand slam pa se ni posebno proslavil. V Melbournu je izpadel v prve krogu, na OP Francije sploh ni prišel, medtem ko je v Wimbledonu tekmovanje končal v drugem krogu. Tam ga je premagal Rafael Nadal, s katerim se tudi ne razumeta najbolje. Štiriindvajsetletni Avstralec je za Španca dejal, da ne zna prenašati porazov.