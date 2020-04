Organizatorji OP ZDA še vedno upajo na turnir z gledalci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji zadnjega velikega teniškega turnirja v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, pravijo, da je za zdaj načrt, da se izpelje v predvidenem terminu, in sicer med 31. avgustom in 13. septembrom, a da je turnir brez gledalcev malo verjeten. Usoda turnirja naj bi bila znana junija.