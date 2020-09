Zadišalo je po novi hrvaški pravljici v New Yorku, ko se je Nemec "prebudil"

Prvi polfinalist odprtega prvenstva ZDA je Nemec Aleksander Zverev. V štirih nizih je izločil Hrvata Borno Ćorića, ki je boljše začel dvoboj, dobil uvodni niz po 24 minutah (6:1), v drugem pa že vodil s 4:2, nato pa je peti nosilec dvignil raven igre in preobrnil srečanje v svojo korist. Postal je prvi Nemec v polfinalu US Opna po 25 letih. Drugi polfinalist bo zmagovalec špansko-kanadskega srečanja Pablo Carreno Busta - Denis Šapovalov.

Uvodni četrtfinalni dvoboj US Opna je pripadel petopostavljenemu Aleksandru Zverevu. Čeprav se je pomeril s 27. nosilcem Borno Ćorićem, s katerim nima pozitivnega izkupička v medsebojnih dvobojih, saj je do torkovega obračuna v New Yorku dobil le enega od štirih obračunov, je po treh urah in 24 minutah proslavljal zelo pomembno zmago. Postal je prvi nemški polfinalist na OP ZDA po letu 1995, ko se je med najboljših štiri uvrstil legendarni Boris Becker.

Rekel si je, da nima nič izgubiti

Zverev je postal prvi Nemec v polfinalu US Opna po znamenitem rojaku Borisu Beckerju (1995). Foto: Reuters Zverev ni dobro vstopil v dvoboj. V uvodnem nizu ni bil kos Zagrebčanu, ki je v pičlih 24 minutah zmagal s 6:1, nato pa boljšo igro nadaljeval tudi v drugem nizu. Vodil je že s 4:2, tako da je dišalo po novi hrvaški pravljici v New Yorku. ''Takrat sem si rekel, da pri tem zaostanku nimam nič izgubiti. Nisem igral na ravni četrtfinala grand slam turnirja. Začel sem igrati bolj agresivno, popravil sem začetni udarec,'' je po dvoboju proti ''znancu'', s katerim se je družil tudi na ''nesrečnem'' letošnjem turnirju Adria Tour v Zadru, ki so ga zaznamovali izbruhi okužb novega koronavirusa, dejal Zverev.

Drugič v karieri se je uvrstil v polfinale grand slam turnirja, to mu je pred tem uspelo le še v Melbournu. Dvakrat zapored je dobil podaljšano igro, povedel z 2:1 v nizih, v četrtem nizu pa je pri rezultatu 2:2 ubranil kar štiri točke za odvzem igre na njegov servis. Odprla se mu je pot do zmage, pri 5:3 je izkoristil tretjo zaključno žogico in se uvrstil v polfinale. ''Izplačalo se je trdo delo in garanje v telovadnici v zadnjih šestih mesecih. Izboljšal sem svojo fizično pripravljenost in hitrost,'' je dejal po odmevni zmagi nad Hrvatom, ki je s četrtfinalom na US Opnu dosegel uspeh kariere.

Proti Špancu ali Kanadčanu?

Švicar Stan Wawrinka je bil zadnji teniški igralec, ki ne pripada "veliki trojici", in je osvojil OP ZDA. Foto: Reuters Zverev se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem ''večernega'' dvoboja med Pablom Carreno Busto in Denis Šapovalovom. Španec se je v četrtfinale uvrstil skoraj brez boja, saj je bil njegov tekmec Novak Đoković po zaostanku s 5:6 v prvem nizu izključen s turnirja, ko je zadel v vrat eno izmed sodnic.

Po tej diskvalifikaciji je postalo črno na belem, da bo US Open prvič po letu 2016, ko je bil najboljši Švicar Stan Wawrinka, dobil novega zmagovalca. Prvič ne bo zmagovalec nekdo iz ''velike trojice'', ki jo sestavljajo Roger Federer, Rafael Nadal (oba sta izpustila turnir) in nedavno izključeni Đoković, ki je bil na dobri poti, da osvoji že 18. turnir grand slam.