Jakupovićevo prehitela tema, Hercogova napredovala

Naša četrta predstavnica Dalila Jakupovič se v prvem krogu meri z Japonko Kurumi Nara. Ta je na lestvici WTA uvrščena na 238. mesto, a je bila nekoč že 32. igralka sveta.

Jakupovićeva je prvi niz začela z "breakom", do konca niza pa je Slovenka izgubila še dve igri na svoj servis, tekmica pa le dve, tako da je niz dobila s 7:5. Tudi drugi niz se je končal s 7:5, le da takrat v korist Jakupovićeve. Gledalci so videli kar sedem "breakov", eno igro na svoj servis manj je izgubila Slovenka in izid izenačila na 1:1. Pozneje pa so dvoboj zaradi teme prekinili. Nadaljeval se bo v torek.

Dalila Jakupovič bo dvoboj dokončala v torek. Foto: Gulliver/Getty Images

Juvanova: Bila sem kar malce šokirana

Šele 18-letna Kaja Juvan je vskočila namesto Petre Kvitove, potem ko je ta svoj nastop zaradi poškodbe odpovedala. Za Juvanovo je bil to krstni nastop na turnirjih velike četverice. Njena nasprotnica je bila Romunka Sorana Cirstea, trenutno 84. igralka sveta in na koncu slavila po treh nizih 5:7, 6:4, 7:5. Kljub porazu je 18-letna Ljubljančanka prikazala zelo dobro igro. Dvoboj je trajal 2 uri in 22 minut.

Dramatično pa je bilo v tretjem nizu, saj je njena tekmica vodila že z 2:0, pa je Juvanova nato izenačila in tudi povedla. Po 4:2 in 5:3 je imela lepo priložnost, da bi dvoboj končala in se uvrstila naprej, toda ni je izkoristila. Z dvojno napako je tekmici podarila "break" za znižanje na 4:5, v nadaljevanju pa je bila spretnejša in srečnejša Romunka, niz pripeljala do zmage s 7:5 in si po skoraj dveh urah in pol zagotovila 2. krog, kjer bo njena tekmica boljša iz dvoboja med Španko Aliono Bolsovo in Rusinjo Vero Zvonarevo.

"Da bom igrala, smo izvedeli ob prijavi na ogrevanju. Zaradi tega kakšnih nevšečnosti ni bilo, tega smo se razveselili, bila pa sem kar malce šokirana," je za STA iz Francije sporočila Juvanova. "Dvoboj je bil na splošno v redu, v prvem nizu sem bila malce živčna, saj sem prvič igrala na tako velikem stadionu. Toda igrala sem dobro, v drugem in tretjem nizu me je malce mentalno zmanjkalo, pa tudi noga me je začela boleti," je pojasnila Juvanova, ki bo v naslednjih dneh videla, kako resne so težave z nogo.

Foto: Gulliver/Getty Images

Polona Hercog že v drugem krogu

Poleg Kaje Juvan bodo danes nastopile še preostale tri predstavnice. Polona Hercog končuje včerajšnji dvoboj z Aliaksandro Sašanovič. Dvoboj je bil prekinjen zaradi mraka. Igralki sta v nedeljo nehali igrati pri izidu 4:6, 6:2, 3:3. Mariborčanka je bila v ponedeljek v nadaljevanju dvoboja boljša nasprotnica in tretji, odločilni niz dobila z 8:6. Polona Hercog se je do zdaj v Parizu najdlje prebila v tretji krog.

"Ni lahko spet začeti po tako dolgi tekmi, 3:3 v tretjem nizu, nimaš prostora za napake. Zagotovo je bilo nekaj živčnosti, ampak sem zelo vesela, da mi je uspelo to prebroditi," je po dvoboju povedala Hercogova, ki jo v 2. krogu čaka Američanka Jennifer Brady, ki je trenutno 80. igralka sveta.

Tamara Zidanšek je prejšnji teden pokazala izjemno formo, potem ko je igrala v finalu turnirja v Nürnbergu, v Parizu pa se je morala posloviti po prvem krogu. Foto: Gulliver/Getty Images

Poraz Zidanškove

Tamara Zidanšek, 60. igralka sveta, je v prvem nizu izgubila dve igri na svoj servis, odločilna je bila deveta, ki jo je nato Belgijka unovčila za zmago. V drugem nizu je Slovenka izgubila servis v tretji igri, a se ni predala, v šesti in osmi igri je z "breakoma" prišla do zadostne prednosti za izenačenje v nizih.

Tretji niz se ni dobro začel za slovensko predstavnico, Mertensova je namreč v drugi igri naredila "break". Že v naslednji igri je Zidanškova vrnila z enako mero, a se takoj zatem spet znašla v zaostanku z 1:3. Belgijka je dobila tudi šesto igro, na servis Zidanškove, prišla do velike prednosti s 5:1, niz pa dobila na 6:2.

Iz konkurence sta že izpadli še dve nosilki. Nekdanjo prvo igralko sveta in 13. nosilko, Danko Caroline Wozniacki, je v treh nizih izločila Rusinja Veronika Kudermetova, 18. postavljeno igralko, Nemko Julio Goerges pa v dveh nizih Estonka Kaia Kanepi.

WTA