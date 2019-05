Bedene izgubil proti razpoloženemu Hrvatu, Đoković brez težav

Lahko rečemo, da Aljaž Bedene ni imel sreče pri žrebu, saj je v prvem krogu dobil Hrvata Borna Ćorića, ki je v Parizu postavljen kot 13. nosilec turnirja. Bedene in Ćorić se že poznata od prej. To je bil za Slovenca in Hrvata četrti medsebojni dvoboj, boljši izkupiček pa ima Hrvat (3:1). Do danes edino zmago je Bedene dosegel v Montpellierju pred dvema letoma.

Začetek je kazal, da bo dvoboja hitro konec, saj je Hrvat prvi niz dobil ekspresno s 6:1. A se je Bedene potem vrnil, boj s Ćorićem pa je bil napet. V drugem nizu je Slovenec vseskozi lovil tekmeca, nadoknadil zaostanek s 4:5 in 5:6, potem pa slavil po podaljšani igri.

Zgodba v tretjem in četrtem nizu pa ni šla po željah slovenskega prvega loparja. Hrvat je bil vselej za korak spredaj, Bedene se je v tretjem približal na 3:4, a izgubil s 4:6. Podobno pa je bilo potem v zadnjem: Bedene je vodil na začetku, toda po 2:1 in 3:2 je pobudo prevzel hrvaški tekmec ter nato dvoboj pripeljal do zanj srečnega konca in zmage s 6:4 v zadnjem nizu.

Zmanjkala je pika na i pri pomembnih točkah "Sem malo razočaran, še posebej zato, ker se mi je na trenutke zdelo, da sem boljši igralec na terenu. Pa vendar je zmanjkala pika na i pri pomembnih točkah," je po dvoboju dejal Bedene. "Počutil sem se odlično, ko sem prišel v ritem. Energije je bilo dovolj, na žalost pa se tekma ni prevesila v peti niz," je še dodal najvišje uvrščeni Slovenec na lestvici ATP. STA

Na delu tudi prvi igralec sveta

V ponedeljek je prvič na igrišče stopil tudi Novak Đoković. Prvi igralec sveta je s s 6:4, 6:2 in 6:2 ugnal Poljaka Huberta Hurkacza, ki je uvrščen na 43. mesto.

Četrti nosilec turnirja Dominic Thiem je v uvodnem krogu v štirih nizih premagal Američana Tommyja Paula.

ATP