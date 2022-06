Kakšna predstava Nadala! Rekordi so padali drug za drugim.

OP Francije (ATP), finale: Rafael Nadal (Špa/5) : Casper Ruud (Nor/8) 6:3, 6:3, 6:0

Moški finale OP Francije se je začel z vodstvom Rafaela Nadala, ki je najprej osvojil igro na svoj servis, nato pa hitro prišel še do prvega "brejka". Ko je občinstvo v Parizu že pomislilo, da se obeta lahko delo za izkušenega Španca, ki lovi rekordno 14. lovoriko na pariškem soncu, pa je Casper Ruud, prvi Norvežan v zgodovini teniške igre, ki je zaigral v sklepnem dejanju OP Francije, vrnil udarec in dobil igro na Nadalov servis.

Bo Rafael Nadal danes upravičil vlogo favorita? Foto: Reuters

S tem pa ni bilo konec festivala brejkov, Nadal je že v naslednji igri prišel do novega brejka, nato boljšo igro vnovčil še z igro, dobljeno na lasten servis, in znova prišel do otipljive prednosti (4:1). V nadaljevanju sta finalista dobivala igre na svoj servis, španski specialisti za peščeno podlago pa je po 51 minutah vknjižil prvo zaključno žogico za osvojitev prvega niza in zmagal s 6:3.

Norvežan povedel s 3:1, a ...

Nadal je drugi niz zaključil s petimi zaporednimi osvojenimi igrami. Foto: Reuters Drugi niz se je začel s tremi zapravljenimi priložnostmi Nadala za odvzem servisa tekmecu. Ruud je zdržal pritisk in povedel z 1:0, nato pa pri vodstvu 2:1 zablestel do te mere, da mu je uspel brejk brez izgubljene točke! Norvežan je tako povedel s 3:1 in namignil, da bi lahko ljubitelji tenisa danes v francoski prestolnici spremljali še kako zanimiv in nepredvidljiv finale.

Skandinavec je "razjezil" Nadala, ta pa je nato zaigral kot prerojen ter vrnil Ruudu z obrestmi. Dobil je tri igre zapored, se z dvema brejkoma vrnil v vodstvo (4:3), nato pa nadaljeval kot v transu, dobil še dve naslednji igri in prednost v nizih povišal na 2:0! Tudi drugi niz je dobil s 6:3 po 51 minutah. Izkoristil je četrto zaključno žogico za osvojitev niza. Mladi Skandinavec ni bil kos pritisku in storil dvojno napako. Norvežan je po spodbudnem vodstvu v drugem nizu s 3:1 izgubil kar pet iger zapored in se znašel v hudih težavah, saj bo za zmago potreboval izjemen preobrat.

Nadal je osvojil že 22 turnirjev za lovoriko grand slam. S tem je na večni lestvici še nekoliko pobegnil Novaku Đokoviću in Rogerju Federerju (oba 20). Foto: Reuters

36-letni Majorčan je odlično vstopil v tretji niz. Takoj, ko je prejel priložnost, je napravil brejk in povedel z 2:0. Takrat je statistični kazalec pokazal, kako je Španec na današnjem finalu dobil 70, norveški izzivalec pa le 50 točk. V nadaljevanju je le še stopnjeval igro, dobival točke kot po tekočem traku, nato pa pri vodstvu s 5:0 izkoristil drugo zaključno žogico za zmago in se vpisal v zgodovino. Nadal je po zaostanku z 1:3 v drugem nizu dobil kar 11 naslednjih iger!

Popolna statistika Nadala v finalih

Nadal je s tem ohranil stoodstotno učinkovitost v finalu Rolanda Garrosa. V sklepnem dejanju OP Francije je zaigral 14. in ulovil še 14. lovoriko! Slavil je v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2022, poraja pa se vprašanje, ali bo zaradi vse pogostejših zdravstvenih težav prihodnje leto lahko branil lovoriko.

Norvežan nikoli ni prišel dlje kot do četrtega kroga, kar mu je uspelo na OP Avstralije na začetku leta. V Parizu se je prvič prebil v četrti krog, nato pa je 23-letnik iz Osla storil še dva velika koraka naprej v že tako zelo konstantnem napredku proti vrhu teniške lestvice.

Casper Ruud je zaigral prvič v finalu za grand slam. Proti 36-letnemu Špancu je osvojil le šest iger. Foto: Reuters