Njegovo zdravstveno stanje je bilo spomladi tako slabo, da je nekaj časa visela v zraku celo udeležba na pariškem turnirju. Po veličastni zmagi na OP Avstralije, s katero je na večni lestvici osvajalcev grand slam turnirjev (21) prehitel velika rivala Novaka Đokovića in Rogerja Federerja (oba 20), si je moral vzeti kar nekaj premora.

Izpustil je kar nekaj velikih turnirjev, na tistih, na katerih je nastopil, denimo v Rimu, pa so ga ovirale močne bolečine v levem stopalu. Težavam Rafaela Nadala ni bilo videti konca, zato se je po posvetu z zdravnikom odločil za skrajni ukrep, brez katerega bi težko stopil na pariški pesek in nanizal tako bleščeče predstave.

Sploh ni čutil levega stopala

''Pred dvoboji sem z injekcijo umrtvičil živec v stopalu. Na dvobojih ga sploh nisem čutil,'' je razkril 36-letni Majorčan v iskrenem pogovoru za Eurosport, le nekaj minut po slavnostni podelitvi na osrednjem igrišču OP Francije, kjer je njemu v čast zadonela španska himna, s častne tribune pa mu je zaploskal tudi španski kralj Filip VI.

Kako je španski kralj Filip VI. čestital španskemu teniškemu kralju Rafi:

''Vsi v teniškem svetu dobro vemo, da moje priprave na turnir v Parizu niso potekale idealno. Poldrugi mesec dni sploh nisem mogel trenirati na igrišču zaradi poškodbe rebra. Potem pa je bilo tu še stopalo, katerega bolečino čutim ves čas. Na turnirju v Rimu je bilo zelo zahtevno. V Pariz sem prišel z zdravnikom, odločili smo se, da zaigral brez občutka v stopalu. Pred dvoboji sem prejel injekcijo v živec, tako da sem zaigral z umrtvičeno nogo. Le tako sem lahko nastopil na turnirju,'' je o svojih mukah, s katerimi ima opravka v sicer tekmovalno enemu najuspešnejših sezon (letos je dobil oba grand slam turnirja), spregovoril kralj peščenih igrišč v Parizu.

Nadal je osvojil OP Francije že 14. v karieri! Foto: Reuters

Nadal je Roland Garros osvojil kar 14-krat. ''Težko najdem besede, s katerimi bi opisal občutke po osvojitvi lovorike. Iskreno povedano po vseh norih stvareh, ki so se mi dogajale v tem letu, sploh nisem verjel, da bom še kdaj nastopil v Parizu, kaj šele, da bom pri 36 letih zaigral v finalu in zmagal. Ta zmaga mi pomeni ogromno, to je izjemna spodbuda za prihodnost. Ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, a trudil se bom po najboljših močeh, da bi se še vrnil v Pariz,'' je dejal letošnji zmagovalec na igrišču Philippe Chartier in si prislužil ogromen aplavz polnih tribun. Roland Garros je oklical za najboljši turnir na svetu in dodal: ''Tu se počutim kot doma''.

Upa, da ni bil njegova zadnja žrtev v Parizu

Velik aplavz je pozdravil tudi finalista Casperja Ruuda, prvega Norvežana, ki se je na pariškem pesku prebil tako daleč. Z Nadalom je zelo povezan, nenazadnje od leta 2018 obiskuje njegovo teniško akademijo v Španiji.

Rafael Nadal in 13 let mlajši Casper Ruud se odlično poznata. Foto: Reuters

''Nisem bil prva tvoja žrtev in upam, da nisem bil tudi zadnja,'' je 23-letni Skandinavec čestital legendarnemu Špancu, kateremu želi, da bi se še vrnil v Pariz in prihodnje leto branil naslov. Pri tem pa bodo imeli marsikaj za pripomniti tudi zdravniki. Letos so mu prižgali zeleno luč, a je plačal drago ceno, saj je moral igrati dvoboje z umrtvičenim živcem na levem stopalu.