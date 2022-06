Kdo je ženska, ki je prekinila polfinale Roland Garrosa? #video

Ostalo nam je še 1028 dni, opozarja okoljevarstvenica Alizee. Foto: Reuters

Gre za protestnico francoske okoljevarstvene skupine Derniere Renovation (Zadnja prenova, op. a.), ki se zavzema za spremembo energetskih virov.

Kot je organizacija zapisala na Twitterju, je 22-letna Alizee s svojim vpadom na osrednje teniško igrišče Philippe-Chatrier, kjer sta svoj polfinalni dvoboj ravno igrala Ruud in Čilić, želela opozoriti na klimatske spremembe.

“Today, I entered the field because I can no longer take the risk of doing nothing in the face of the climate emergency”.

– Alizée, 22 years old. @derniere_renov#RolandGarros#ClimateEmergencyhttps://t.co/3xWQKcNlJA