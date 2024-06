Kakšna zmaga Đokovića! Roland Garros česa takega ne pomni.

Ko je Novak Đoković v zadnjem nizu "zavezal kravato" urtrujenemu tekmecu iz Italije in zmagoslavno dvignil roke v zrak, je ura kazala natanko sedem minut čez tretjo uro zjutraj. To je bil dvoboj, ki je bil končan najbolj pozno v zgodovini OP Francije, največjega turnirja na svetu, ki poteka na peščeni podlagi. Prejšnji rekord sta leta 2020 postavila Rafael Nadal in Jannik Sinner, ko je Španec premagal Italijana v četrtfinalu ob 1.26. Takrat so lahko sploh prvič igrali nočne dvoboje, saj je osrednje igrišče Philippe Chatrier postalo bogatejše za streho in žaromete.

Đoković je po rekordno pozni zmagi zaploskal tekmecu za predstavo. Foto: Reuters

Dvoboj med Đokovićem in Lorenzom Musettijem se je začel zelo pozno, šele ob 22.30, saj so morali prireditelji zaradi predhodnih odpovedi zaradi dežja speljati pod streho še prekinjen dvoboj med Grigorjem Dimitrovom in Zizoujem Bergsom. Italijanu je kazalo zelo dobro, saj je povedel proti Srbu z 2:1 v nizih, a ni zdržal do konca. Proti Đokoviću je na OP Francije zapravil še večjo prednost, takrat je vodil z 2:0 v nizih.

Srbski as, ki v letu 2024 še čaka na uvrstitev v finale kateregakoli turnirja, se bo v osmini finala pomeril z 23. nosilcem Argentincem Franciscom Cerundolom. Če bo uspešen, bo popravil rekord Rogerja Federerja, ki je na grand slam turnirjih vknjižil 369 zmag. Toliko jih ima tudi Đoković.

Petopostavljeni Daniil Medvedjev je v štirih nizih odpravil Čeha Tomaša Machača, ki je nedavno na turnirju v Ženevi premagal Đokovića.

Alexander Zverev je v zadnjem nizu zaostajal že z 1:4, a se vendarle rešil. Foto: Reuters

Eden glavnih favoritov za zmago Aleksander Zverev se je moral za zmago nad Nizozemcem Tallonom Griekspoorjem še kako potruditit. Zverev se je v petem nizu vrnil po zaostanku 1:4 in se nato rešil v podaljšani igri, ki jo je dobil z 10:3. Spomnimo, da se je Nemcu v petek začelo sojenje zaradi domnevnega nasilja nad nekdanjim dekletom.

Dvoboji, 7. dan: Novak Đoković (Srb, 1) – Lorenzo Musetti (Ita, 30) 7:5, 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:0;

Alexander Zverev (Nem/4) - Tallon Griekspoor (Niz/26) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (3);

Danil Medvedjev (Rus/5) - Tomaš Machač (Češ) 7:6 (4), 7:5, 1:6, 6:4;

Casper Ruud (Nor, 7) - Tomas Martin Etcheverry (Arg, 28) 6:4, 1:6, 6:2, 6:2

Hubert Hurkacz (Pol/8) - Denis Shapovalov (Kan) 6:3, 7:6 (0), 4:6, 6:1;

Grigor Dimitrov (Bol/10) - Zizou Bergs (Bel) 6:3, 7:6 (4), 4:6, 6:4;

Holger Rune (Dan/13) - Jozef Kovalik (Slk) 7:5, 6:1, 7:6 (2);

Alex De Minaur (Avs/11) - Jan-Lennard Struff (Nem) 4:6, 6:4, 6:3, 6:3;

Taylor Fritz (ZDA, 12) – Thanasi Kokkinakis (Avs) 6:3, 6:2, 6:7 (4), 5:7, 6:3

Felix Auger-Aliassime (Kan/21) - Ben Shelton (ZDA/15) 6:4, 6:2, 6:1;

Francisco Cerundolo (Arg/23) - Tommy Paul (ZDA/14) 3:6, 6:3, 6:3, 6:2;

