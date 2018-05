V živo: Jakupovićeva ob debiju naletela na previsoko oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dalila Jakupović se je poskušala na glavni turnir uvrstiti skozi kvalifikacije, a ji sprva ni uspelo, saj je morala v zadnjem krogu kvalifikacij priznati premoč Mariani Duque-Marino. Pozneje je naša druga najboljša igralka izvedela, da bo vseeno nastopila na glavnem turnirju, saj je svoj dvoboj zaradi poškodbe odpovedala Švicarka Timea Bacsinszky.

Našo igralko je tako v uvodnem krogu pričakala Španka Georgina Garcia-Perez, ki se je v tretjem medsebojnem obračunu prvič izkazala za boljšo nasprotnico in Jakupovićevo izločila z 2:0 v nizih.

Španka je prvi niz dobila hitro, s 6:3. V drugem je že kazalo, da bo Jakupovičeva, na zadnji lestvici WTA je bila na 121. mestu, poskrbela za preobrat, saj je po zaostanku z 0:2 in 1:3 prišla do vodstva s 4:3. Nato se je ustavilo, njena tekmica je spet našla pravi ritem ter po uri in 11 minutah končala dvoboj z izidom 6:3, 6:4.

Šarapova proti Nizozemki

Po letu 2015 bo prvič na pariški pesek stopila Marija Šarapova. Rusinja na turnirju za grand slam v uvodnem krogu ni izgubila že vse od leta 2010. Nekdanjo prvo igralko sveta in 28. nosilko turnirja v prvem krogu čaka Nizozemka Richel Hogenkamp.

Na delu bo tudi Čehinja Petra Kvitova, ki se uspešno vrača po poškodbi roke. Poškodovala se je leta 2016, ko jo je na njenem domu z nožem napadel vlomilec. Kvitova je trenutno v izjemni formi, saj ima na svojem računu enajst zaporednih zmag na pesku. Zmagala je na turnirju v Pragi in nato še v Parizu. Kvitova bo v prvem krogu igrala proti Veronici Cepede iz Paragvaja.