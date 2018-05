V živo: Đoković zanesljivo prek Brazilca, slovo lanskega finalista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan OP Francije je v moški konkurenci na teniških igriščih zelo pestro. Med drugim se bodo na igrišču prikazali trije igralci, ki so že osvojili turnir v Parizu. Novak Đoković je brez večjih težav izločil Rogeria Dutro Silvo, Stana Wawrrinko je domov poslal Guillermo Garcii-Lopez, Rafaela Nadala pa čaka obračun s Simonejem Bolellijem.

Rafael Nadal bo letos napadal nov rekord. V primeru zmage bi Nadal postal prvi igralec v zgodovini, ki bi mu uspelo zmagati 11-krat na enem turnirju za grand slam. V ženski konkurenci je to uspelo Avstralki Margaret Court, ki je enajst zmag dosegla na OP Avstralije, šest od tega jih je dosegla pred ero profesionalnega tenisa. Nadala v uvodnem krogu čaka Italijan Simone Bolelli.

Veliko pozornosti je požel Novak Đoković, ki je na turnirju v Rimu že kazal zelo dober tenis. Srbski zvezdnik je šele na 22. mestu lestvice ATP, v Parizu pa ima status 20. nosilca. V prvem krogu ni imel večjih težav, Rogeria Dutro Silvo, 134. na lestvici ATP, je ugnal s 6:3, 6:4, 6:4. Foto: Guliver/Getty Images

Wawrinka že pakira kovčke

Na delu je bil tudi povratnik na teniška igrišča Stan Wawrinka. Švicar, ki je lani igral v finalu proti Nadalu, je tokrat igral proti Guillermu Garcii-Lopezu. Dvoboj se je končal po petih nizih v korist Španca in je trajal tri ure in 34 minut. To je bil njun 13. medsebojni dvoboj, Lopez pa je tokrat Wawrinko premagal šele četrtič.