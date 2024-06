Znana sta oba finalista odprtega prvenstva Francije. V prvem polfinalu v Parizu je Španec Carlos Alcaraz z 2:6, 6:3, 3:6, 6:4 in 6:3 po štirih urah odpravil drugega nosilca Italijana Jannika Sinnerja. Španski teniški igralec se bo v finalu pomeril z Nemcem Aleksandrom Zverevom, ki je bil v drugem polfinalu z 2:6, 6:2, 6:4 in 6:2 boljši od Norvežana Casperja Ruuda.

Tako Carlos Alcaraz kot Jannik Sinner sta bila pred turnirjem vprašljiva, saj sta se oba spopadala s poškodbami. Prvi je imel težave s poškodbo roke, Italijan pa je imel težave s kolkom, zaradi česar je moral predati dvoboj na turnirju v Rimu.

Oba sta dokazala, da so bili dvomi odveč, potem ko sta se na največjem turnirju na pesku prebila do polfinala. Igralca sta do zdaj igrala deset medsebojnih dvobojev, malce boljši izkupiček pa ima Španec, ki zdaj v zmagah vodi s 6:4. Oba igralca veljata za prihodnost svetovnega tenisa.

Alcaraz se je s tem uspehom prvič uvrstil v finale odprtega prvenstva Francije. Ob tem je postal tudi najmlajši igralec v profesionalni dobi tenisa, ki se mu je uspelo prebiti v finale turnirjev za grand slam na vseh treh podlagah (pesek, trava, trda podlaga). Španec sicer dvoboja ni začel najbolje in je v prvem nizu za Sinnerjem zaostajal že z 0:4 in izgubil dve točki na lasten servis. V drugem nizu je našel svoj ritem in prevladoval predvsem pri dolgih izmenjavah. Sinner je na drugi strani naredil preveč lastnih napak pri servisu in se ni več tako dobro gibal.

Jannik Sinner se je poslovil v polfinalu. Foto: Reuters

V tretjem nizu se je Sinner spet pobral in našel svoj ritem ter premagal Alcaraza s 6:3. Toda nato mu je nagajala poškodba podlakti in noge, zaradi katere je moral zaprositi za pomoč fizioterapevta. Zaradi težav s poškodbama je vidno telesno oslabel in na koncu izgubil četrti in peti niz. "To je bil eden najtežjih dvobojev, ki sem jih doslej odigral. Želim si, da bi bilo takšnih čim več, saj moraš najti veselje tudi v trpljenju," je po dvoboju dejal 21-letni Španec.

Alcaraz in Sinner sta bila sicer najmlajša polfinalista na turnirjih velike četverice po letu 2008, ko sta se v polfinalu odprtega prvenstva ZDA pomerila Rafael Nadal in Andy Murray.

Zverev boljši od Ruuda

V drugem dvoboju sta se pomerila igralca, ki se na pesku zelo dobro počutita. Aleksander Zverev je bil na koncu z 2:6, 6:2, 6:4 in 6:2 boljši od Casperja Ruuda. Za igralca je bil to peti medsebojni dvoboj, tri je dobil Zverev. Nazadnje sta igrala lani na OP Francije, ko je bil v polfinalu boljši Ruud.

Aleksander Zverev se je uvrstil v finale. Foto: Reuters

Zvereva tako le še ena zmaga loči od od prvega osvojenega turnirja za grand slam. Nemec je v dvoboj krenil neprepričljivo, saj mu je Norvežan Ruud v prvem nizu dvakrat odvzel servis in niz prepričljivo dobil. V drugem nizu je bila zgodba podobna, le da sta igralca zamenjala vlogi, saj je na svoj servis dve točki oddal Ruud in drugi niz izgubil z enakim izidom, kot je prvega dobil.

Nemec je v tretjem in četrtem nizu še stopnjeval svojo igro in ju prepričljivo dobil za svoj prvi finale na turnirjih velike četverice po letu 2020, ko je v finalu odprtega prvenstva ZDA izgubil proti Avstrijcu Dominicu Thiemu. "Tedaj še nisem bil pripravljen. Nisem več otrok. Zdaj sem malce starejši. Ne vem, kdaj, če ne zdaj," pred novo priložnostjo za osvojitev Grand Slama razmišlja Zverev.

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.

Polfinale: Carlos Alcaraz (Špa, 3) – Jannik Sinner (Ita, 2) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3;

Aleksander Zverev (Nem, 4) – Casper Ruud (Nor, 7) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

