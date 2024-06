Sedemnajstletnica se ne ustavlja, padla še Sabalenka

Prvi sta v ženskem delu na igrišče stopili Elena Ribakina in Jessica Paolini. Paolinijeva je bila od Ribakine v nizih boljša s 6:2, 4:6 in 6:4. Italijanka bi sicer lahko dvoboj odločila že v drugem nizu, v katerem je pri izidu 4:3 na svoj servis imela dve priložnosti za vodstvo s 5:3, a je Rusinja izenačila in osvojila dve brejk žogi za izenačenje, pri čemer je izkoristila drugo. Do konca drugega niza je dobila še dve igri in tako slavila s 6:4 ter dvoboj podaljšala v odločilen tretji niz.

V tem je bila spet boljša Italijanka in slavila s 6:4. "Dvoboj je bil resnično težak. V drugem nizu so me nekoliko preplavila čustva, a sem si rekla, da je vse v redu, in skušala udariti vsako žogico ter se na koncu uvrstila v polfinale," je za AFP dejala Paolinijeva. Z uvrstitvijo med štiri najboljše je le še dve zmagi oddaljena od dosežka rojakinje Francesce Schiavone, ki je na Roland Garrosu slavila leta 2010.

V drugem dvoboju sta se na osrednjem igrišču pomerili Mira Andrejeva in Arina Sabalenka. Dvoboj je trajal dve uri in 28 minut. Sabalenka je imela med dvobojem sicer nekaj težav in je zahtevala več zdravstvenih premorov. Belorusinja je dvoboj začela dobro in je na začetku povedla s 3:1, a je mlada Rusinja osvojila štiri igre ter prešla v vodstvo s 5:3. Sabalenka je nato zaigrala precej bolje in niz po podaljšani igri dobila s 7:6.

Rusinja je imela prednost tudi večino drugega niza, a bi po vodstvu s 4:2 Sabalenka skoraj izenačila na 5:5, vendar je Andrejeva izkoristila drugo brejk žogo na servis Sabalenke in ga dobila s 6:4. Z enakim izidom se je končal tudi tretji niz, ob koncu katerega je Andrejeva prav tako izkoristila drugo brejk žogo ter se veselila velikega uspeha.

Sedemnajstletna Rusinja je tako postala najmlajša polfinalistka Roland Garrosa po letu 1997. Najmlajša igralka, ki je pred uspehom Andrejeve nastopila v polfinalu Roland Garrosa, je bila s 16 leti in osmimi meseci leta 1997 Švicarka Martina Hingis.

Četrtfinale: Jessica Paolini (Ita, 12) – Elena Ribakina (Kaz, 4) 6:2, 4:6, 6:4

Mira Andrejeva (Rus) – Arina Sabalenka (Blr, 2) 6:7 (5), 6:4, 6:4)

