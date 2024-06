Skrb in težke odločitve. Koliko časa ga ne bo?

Novak Đoković je v torek sporočil, da se zaradi poškodbe kolena umika z največjega turnirja na pesku, OP Francije. Gre za poškodbo meniskusa in zaradi tega ga verjetno kar nekaj časa ne bo na igrišču. Strokovnjaki s tega področja pravijo, da okrevanje lahko traja od tri do šest mesecev. In če ta podatek drži, bo moral 37-letni Beograjčan spustiti turnir v Wimbledonu in tudi olimpijske igre v Parizu.

Pomembno bo, kako bo potekalo zdravljenje

Wimbledon se začne čez dobre tri tedne, medtem ko nas do olimpijskih iger v Parizu ločita slaba dva meseca. Zato bo zelo pomembno, kako bo eden najboljših igralcev na svetu pristopil k zdravljenju. Spomnimo, da je imel Nole pred leti težave s komolcem. Kar nekaj časa je okleval z operacijo, nazadnje je le šel pod nož in izkazalo se je za pravilno odločitev.

Ali je zadnja poškodba kolena tako huda, da bo moral na operacijo, trenutno vedo samo Đoković in njegova ekipa oziroma zdravniki. Nole se bo moral verjetno hitro odločiti, kaj bo naredil v prihodnje, saj so glavni cilji v sezoni še pred njim. Verjetno pa bo tudi sam kmalu javnost obvestil, kako poteka njegovo zdravljenje.

Ob tem se lahko spomnimo težav Rogerja Federerja, zdaj že upokojenega teniškega igralca. Švicar je imel prav tako težave s kolenom in šel na tri operacije v razmahu 18 mesecev. Vrnil se je po prvi operaciji, po drugi, medtem ko je tretja operacija postavila piko na njegovo športno kariero. Zadnji uradno dvoboj je odigral leta 2021 v Wimbledonu.

Đokovićev nekdanji trener je ostal brez besed

Situacijo je komentiral tudi legendarni Boris Becker, ki Đokovića pozna zelo dobro, saj ga je pred leti uspešno treniral. Nemec je priznal, da je bil razočaran, ko je zvedel za šokantno novico in navijače opozoril, da si bo moral Đoković vzeti malce daljši odmor in da operacija ni izključena.

"Že zadnjih turnirjev je imel težav s kolenom, a nikoli ni govori o njih. Želim mi čimprejšnje okrevanje, da bo lahko nared za sezono na travi. Grez za resno poškodbo, ki ne bo izginila čez noč. To me je pustilo brez besed. Raztrgan medialni meniskus je resna poškodba in postavlja se vprašanje, ali je operacija potrebna," so zapisali pri Tennis365.

