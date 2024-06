Novak Đoković je že po ponedeljkovem dvoboju, ko je slavil po petih nizih, tarnal nad bolečinami v kolenu in dejal, da ni povsem prepričan, če bo lahko nadaljeval s turnirjem. "Obstaja možnost, da odneham. Odvisno, kako resna je poškodba in kako velika škoda je narejena. To ni več v mojih rokah. Samo molim lahko, da bo vse v redu," je še v ponedeljek zvečer na novinarski konferenci razlagal eden najboljših igralec vseh časov. Novak Đoković je bolečine začutil med včerajšnjim dvobojem, a so kamere ujele, da je imel že ob prihodu v teniški center na kolenu obliž. Foto: Guliverimage

Na žalost 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slame se je zgodil najbolj črn scenarij. Po pisanju srbskih medijev je imel v torek ob 15. uri magnetno resonanco. Ta pa je očitno pokazala, da je koleno 37-letnega teniškega igralca tako poškodovan, da ne more več nadaljevati s turnirjem.

Nole bi se moral v četrtfinalu pomeriti proti Norvežanu Casperju Ruudu, sedmemu nosilcu turnirja. A ljubitelji tenisa tega dvoboja ne bodo videli. Ruud se je tako brez dvoboja prebil v polfinale.

