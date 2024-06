Đoković je šokiral: se bo umaknil z Roland Garrosa?

Novak Đoković je imel v ponedeljek maratonski dvoboj. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je v ponedeljek znova igral maratonski dvoboj, potem ko je po petih nizih premagal Argentinca Francisa Cerundolo. Dvoboj se je končal z izidom 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Po dvoboju teniški zvezdnik ni izključil možnosti, da se umakne z OP Francije.

Že med dvobojem je bilo ob pogostih zdrsih jasno videti, da ima Srb težave s kolenom. Prosil je za pomoč zdravnika, vzeti je moral tudi protibolečinske tablete, ob tem pa se pritoževal zaradi spolzkega igrišča. V torek bo opravil magnetno resonanco in šele takrat bo vedel, kako naprej.

Novak Đoković je prosil za zdravniško pomoč, vzeti je moral tudi protibolečinske tablete. Foto: Guliverimage

"Samo molim lahko, da bo vse v redu"

"Obstaja možnost, da odneham. Odvisno, kako resna je poškodba in kako velika škoda je narejena. To ni več v mojih rokah. Samo molim lahko, da bo vse v redu. Nocoj in jutri zjutraj bom poskusil narediti še nekatere stvari, da bi pospešil okrevanje. Veliko ne gre spremeniti, ker koleno je koleno. Eno je mišica, drugo je koleno. Metoda in pristop k okrevanju sta različna. Nikoli nisem imel večjih težav s kolenom. Morda leta 2011, a sem igral normalno in igral sem na številnih turnirjih. A bilo je drugače, star sem bil 24 let," je na novinarski konferenci povedal Đoković in poudaril, da mu pri teh letih telo še vedno dobro služi.

Kaj pa njegova fizična priprava?

Letošnja sezona se za 37-letnega Beograjčana ni odvijala po načrtih, saj do zdaj ni osvojil še nobenega turnirja. Vmes je prekinil sodelovanje z Goranom Ivaniševićem, na trenutke pa se je zdelo, da tudi fizično ni najbolje pripravljen. A Đoković je vsem dvomljivcem odgovoril.

"Ljudje radi govorijo, komentirajo, sodijo. Ljudje radi obsojajo iz naslonjača. Kar se tiče stanja kolena, ne bi šel v podrobnosti. Mislim, da mi tega ni treba deliti z vami. Upam, da bom jutri (torek, op. p.) po magnetni resonanci dobil pozitivne novice. Tam se bodo stvari pokazale in videli bomo, kje smo."

Novak Đoković se je pogostokrat znašel na tleh. Foto: Guliverimage

Ve, zakaj je prišlo do poškodbe

Sam ne želi na nikogar kazati s prstom, ampak je prepričan, da je do poškodb prišlo zaradi spolzkega igrišča. Povedal je, da so razmere letos nenavadne, saj je v zadnjih dneh v Parizu veliko dežja in vlage, kar vpliva na podlago. Med dvobojem je prosil, naj pogosteje pobrišejo igrišče, a supervizor njegove prošnje ni uslišal.

"Ljudi, ki so zadolženi za vzdrževanje terena, poznam že vrsto let in sem z njimi v dobrih odnosih. Z enim sem se pogovarjal nekaj ur pred dvobojem. Bilo je sončno, potem ko je nekaj dni deževali. To je vplivalo na teren, zagotovo na zgornji del podlage. Ne vem, kaj natančno so naredili. Kot kaže, so nekaj odstranili in je bilo malo peska na igrišču. Zaradi suhih razmer je bilo zelo spolzko."

"Poškodba kolena, ki sem jo staknil, je bila posledica tega. Drsenje je sestavni del tega, a tokrat ga je bilo preveč. Velikokrat mi je spodrsnilo na pesku. Na travi prav tako … Ampak tega je bilo danes preveč," je bil jasen lanski zmagovalec Roland Garrosa.

Če bo Đoković v sredo stopil na igrišče, ga bo na nasprotni strani mreže čakal Norvežan Casper Ruud, sedmi nosilec turnirja.

Preberite še: