Italijan Jannik Sinner je v četrtfinalu OP Francije s 6:2, 6:4, 7:6 (3) premagal Bolgara Grigorja Dimitrova. Sinner bo po umiku Novaka Đokovića iz Roland Garrosa prihodnji ponedeljek prvič v karieri postal številka ena moškega tenisa. V drugem četrtfinalnem paru se bosta pomerila Carlos Alcaraz in Stefanos Cicipas.

Kot prva se sta se udarila Jannik Sinner, drugi nosilec turnirja, in Grigor Dimitrov, ki se je sploh prvič v karieri prebil v drugi teden OP Francije. Mladi Italijan je v petem dvoboju prišel do četrte zmage, Bolgara je premagal s 6:2, 6:4, 7:6 (3). Potem ko se je Novak Đoković umaknil iz Roland Garossa, Sinner pa se je uvrstil v polfinale, je postalo jasno, da bo 22-letnik prihodnji ponedeljek na prvem mestu svetovne lestvice.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters

V večernem delu se obeta še ena teniška poslastica. Med seboj se bosta pomerila Carlos Alcaraz in Stefanos Cicipas. Zadnji bo iskal sploh prvo zmago proti Špancu, saj je do zdaj izgubil vseh pet medsebojnih dvobojev.

Alcaraz na pariškem pesku kaže dobro pripravljenost, saj je do zdaj oddal le en niz, v Parizu pa se je do zdaj najdlje prebil do polfinala.

Polfinale: Jannik Sinner (Ita/2) – Grigor Dimitrov (Bol/10) 6:2, 6:4, 7:6 (3); Stefanos Cicipas (Grč, 9) – Carlos Alcaraz (Špa, 3)

