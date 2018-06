Španka se je poigrala s Šarapovo, za finale se bo udarila s prvo nosilko

Marija Šarapova se je v četrtfinale prebila brez borbe, potem ko je zaradi poškodbe dvoboj odpovedala Serena Williams. Tokrat je v četrtfinalu igrala proti Španki Garbine Muguruza Blanco. V tem dvoboju smo lahko videli enosmerni promet, saj je bila Šarapova praktično brez možnosti za zmago. Muguruza, ki je v Parizu slavila enkrat leta 2016, je zmagala z izidom 6:2 in 6:1. Dvoboj pa je trajal eno uro in 13 minut. Za Španko je bila to tudi prva zmaga proti Mariji Šarapovi.

Garbine Muguruza letos na OP Francije še ni oddala niza. Foto: Reuters

Zelo sem vesela, da sem se uvrstila še v en polfinale v Parizu. Igrala sem proti izjemni igralki in prepričana sem, da sem prikazala svoj najboljši tenis," je po dvoboju povedala 24-letna teniška igralka, ki na letošnjem OP Francije še ni oddala niza.

Wimbledon champ Garbine Muguruza blows out Maria Sharapova 2 and 1 to advance to the semis in Paris.



Will get the Halep/Kerber winner in the semis. pic.twitter.com/0xFBiV3WtN — Adam Zagoria (@AdamZagoria) June 6, 2018

Simona Halep je izgubila prvi niz, dobila naslednja dva in se prebila do polfinala. Foto: Reuters

V polfinalu tudi prva nosilka turnirja

Za preboj v polfinale sta se udarili tudi Simona Halep in Angelique Kerber. Nemka je prvi niz dobil po tie-breaku, nato pa je Romunka pripravila preobrat, dobila drugi in tretji niz (6:3, 6:2) in se prebila v polfinale,v kateri ji bo nasproti stala Muguruza.