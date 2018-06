Nadal po 1.099 dneh na OP Francije izgubil niz, dež dvoboj prestavil na četrtek

Pravico do osrednjega igrišča sta dobila Rafael Nadal, ki v Franciji lovi svojo 11. lovoriko, in Diego Schwartzman. Igralca sta do zdaj odigrala pet medsebojnih dvobojev, vsakokrat pa je bil boljši Španec.

Tokrat je prvi niz s 6:4 pripadel Argentincu, vodil je tudi v drugem (3:2). Dvoboj so nato prekinili zaradi dežja, po ponovnem prihodu na igrišče je Nadal povedel s 5:3, a nato sta se igralca zaradi dežja spet odpravila z igrišča. Organizatorjem je narava ponagajala, tako da so morali oba dvoboja prestaviti na četrtek.

We regret to announce that, due to adverse weather conditions, the matches in progress have stopped and play will not resume today at Roland-Garros. — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2018

Nadal je na OP Francije dobil 37 zaporednih nizov, kar ga uvršča na drugo mesto lestvice. Rekord na turnirju drži Björn Borg z 41 zaporednimi dobljenimi nizi.

Rafael Nadal loses the 1st set 6-4 to Diego Schwartzman.



That snaps a streak of 37 consecutive completed sets won by Nadal at the French Open, which was the 2nd-longest streak of completed sets won at the French Open by a man in the Open Era. pic.twitter.com/KVaw2b98N3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 6, 2018

Foto: Reuters

Čilić in Del Potro povsem izenačena

Zelo zanimiv je tudi drugi četrtfinalni dvoboj. Še trinajstič se merita Juan Martin del Potro in Marin Čilić. Statistika je na strani visokoraslega Argentinca, ki je najboljšega hrvaškega teniškega igralca premagal kar desetkrat. Del Potro do letos na OP Francije ni oddal še nobenega niza, medtem ko je imel Čilić v zadnjem dvoboju proti Fogniniju maratonski dvoboj.

Pred četrtkovim nadaljevanjem je dvoboj izjemno izenačen, igrata tie-break.