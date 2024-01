Alcaraz proti kitajskemu najstniku lovi avstralski rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je bil v drugem krogu že na robu poraza, a je potem le premagal Finca Emilija Ruusuvuorija. Njun dvoboj se je končal šele malo pred četrto uro zjutraj in vprašanje je, ali je imel Medvedjev dovolj časa za regeneracijo. V tretjem krogu se bo pomeril s Felixom Auger-Aliassimom iz Kanade. Med seboj sta igrala že šest medsebojnih dvobojev in vseh šest je dobil štiri leta starejši Rus.

Carlos Alcaraz je imel v drugem krogu nekoliko lažje delo, ko je premagal Lorenza Sonega. V tretjem krogu se bo pomeril s kitajskim najstnikom Shangom Junchengom, ki ima šele 18 let. V primeru, da Alcaraz zmaga, bo v Melbournu dosegel najboljši rezultat, saj se dlje kot do 3. kroga do zdaj še ni prebil.

Zanimivi dvoboji: Carlos Alcaraz (Špa, 2) – Shang Juncheng (Kit)

Danil Medvedjev (Rus, 3) – Felix Auger-Aliassime (Kan, 27)

