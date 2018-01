Fantastični Federer navdušil in vrgel rokavico Hrvatu

OP AVSTRALIJE, 12. DAN (ATP)

V finalu Odprtega prvenstva Avstralije se bosta v konkurenci posameznikov pomerila Švicar Roger Federer in Hrvat Marin Čilić. Branilec naslova, ki je pri 36 letih od jubilejne 20. lovorike na grand slam turnirjih oddaljen le še korak, je na osrednjem igrišču Rod Laver Arena nadigral Hyeona Chunga. Južni Korejec, ki je v osmini finala izločil Novaka Đokovića, je zaradi težav z žulji na nogi predal dvoboj pri zaostanku 1:6 in 2:5.

Dvoboj dveh generacij je pripadel starejšemu, ki v Melbournu lovi zgodovino, saj lahko postane prvi Zemljan z 20 osvojenimi lovorikami na največjih turnirjih na svetu, slovitem četverčku (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon in OP ZDA). Roger Federer, ki v Melbournu brani naslov, je star 36 let. V polfinalu je nadigral južnokorejskega tekmeca, ki šteje komaj 21 let in je šele dobro začel svojo pot proti vrhu.

Mešani občutki Federerja, Chung predal zaradi žuljev

Švicar je od jubilejne 20. lovorike na grand slam turnirjih oddaljen le še en korak. Foto: Reuters Drugi nosilec je v uvodnem nizu zlahka razorožil tekmeca. Za zmago v prvem nizu je potreboval le 33 minut. Zmagal je s 6:1, v razburljivi in zelo izenačeni sedmi igri, ki je navdušila občinstvo, pa izkoristil šele peto zaključno žogico. V nadaljevanju je ohranil visok ritem in si z izjemnimi potezami hitro priboril prednost.

Nepostavljeni Azijec Hyeon Chung, največja senzacija prvega letošnjega turnirja za grand slam, je pri visokem zaostanku zaprosil za zdravniško pomoč. Pri igri so ga ovirali žulji na stopalu. Težave so bile tolikšne, da je pri rezultatu 5:2 za Federerja v drugem nizu predal srečanje.

Švicar je po nenadejano hitro zmagi izžareval mešane, grenko-sladke občutke. "Po eni strani sem neverjetno srečen, da sem v finalu, a sem želel napredovati na drugačen način. V prvem nizu nisem opazil, da bi bilo kaj narobe s tekmecem. V drugem je postal nekoliko bolj počasen. V preteklosti sem zaradi žuljev že igral z obliži. Moram povedati, da je to zelo boleče," se je postavil v vlogo mladega Južnokorejca, ki je moral predati dvoboj.

Federer pohvalil Čilića, tekmeca v velikem finalu

Federer je tako ohranil izjemen niz. V finale se je prebil brez izgubljenega niza. Za lovoriko se bo v nedeljo udaril z Marinom Čilićem, ki je v četrtek dosegel zgodovinski podvig, saj je postal prvi hrvaški finalist OP Avstralije. Kaj je Švicar povedal o visokem Hrvatu, ki igra v življenjski formi?

Hyeon Chung je predal dvoboj pri zaostanku 2:5 v drugem nizu. Roger Federer ga je do takrat nadigral v vseh teniških prvinah. Foto: Reuters

"O njegovi moči smo se prepričali na dvobojih proti Rafi (Rafael Nadal, op. p.) in Edmundu (Kyle Edmund, op. p.). Na igrišču mu vse uspeva, odlikuje ga fizična moč. Lani je imel v finalu v Wimbledonu podobne težave, kot jih je imel danes Chung. Tokrat pa se bo lahko Marin po polfinalu dobro spočil. V nedeljo pričakujem drugačnega Čilića kot lani v Londonu. Leta 2014 me je nadigral v polfinalu US Opna, veselim se že najinega dvoboja," je dejal Švicar in razkril, da se je s Hrvatom družil že na počitnicah na Maldivih, kjer sta se skupaj iskala partnerja za teniški trening.

Prireditelji OP Avstralije so današnji dan zaznamovali s slovesnostjo v Rod Laver Areni v čast državnega praznika. Avstralski dan poteka 26. januarja, ravno na dan, ko je leta 1788 v oddaljeno deželo, kjer živijo kenguruji, prispela prva ladja z britanskimi kaznjenci.