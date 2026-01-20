Olga Danilović bo igrala proti izjemni Američanki

Četrti dan ženskega OP Avstralije bo zelo zanimiv. Osrednje igrišče Rod Laver Arene bo spet prevzela Arina Sabalenka, na Margaret Court Areni pa bo zaigrala srbska teniška igralka Olga Danilović.

Belorusinja, dvakratna zmagovalka turnirja, se bo v drugem krogu prvič pomerila s kitajsko kvalifikantko Bai Zhuoxuan. Slednja je v uvodnem krogu presenetila Anastasijo Pavljučenkovo in tako opozorila nase. Belorusinja bo tudi v tem dvoboju velika favoritka za zmago. Vseeno pa se Sabalenka zaveda, da so vse nasprotnice lahko nevarne.

Zelo zanimivo bo spremljati Olgo Danilović, ki je že nekaj časa v razmerju z Janom Oblakom, našim najboljšim nogometnim vratarjem. Srbska predstavnica, ki je v prvem krogu premagala legendarno Venus Williams, bo imela tokrat veliko zahtevnejšo igralko. Nasproti ji bo stala Coco Gauff, tretja nosilka turnirja. Igralki bosta loparje prekrižali prvič.

Zanimivi dvoboji, 4. dan

Arina Sabalenka (BLR/1) – Zhuoxuan Bai (CHN)

Iva Jovic (USA/29) – Priscilla Hon (AUS);

Coco Gauff (USA/3) – Olga Danilovic (SRB)

Maria Sakkari (GRE) – Mirra Andreeva (RUS)

Elina Svitolina (UKR/12) – Linda Klimovicova (CZE)

Elena-Gabriela Ruse (ROU) – Ajla Tomljanovic (AUS)

