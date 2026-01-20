Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Torek,
20. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

4 ure, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije Arina Sabalenka Coco Gauff Olga Danilović

Torek, 20. 1. 2026, 20.00

4 ure, 32 minut

OP Avstralije (WTA), 4. dan

Olga Danilović bo igrala proti izjemni Američanki

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
OLga Danilović Venus Williams | Olgo Danilović čaka zahteven dvoboj. | Foto Guliverimage

Olgo Danilović čaka zahteven dvoboj.

Foto: Guliverimage

Četrti dan ženskega OP Avstralije bo zelo zanimiv. Osrednje igrišče Rod Laver Arene bo spet prevzela Arina Sabalenka, na Margaret Court Areni pa bo zaigrala srbska teniška igralka Olga Danilović.

Carlos Alcaraz
Sportal Spet bo glasno na osrednjem igrišču

Belorusinja, dvakratna zmagovalka turnirja, se bo v drugem krogu prvič pomerila s kitajsko kvalifikantko Bai Zhuoxuan. Slednja je v uvodnem krogu presenetila Anastasijo Pavljučenkovo in tako opozorila nase. Belorusinja bo tudi v tem dvoboju velika favoritka za zmago. Vseeno pa se Sabalenka zaveda, da so vse nasprotnice lahko nevarne.

Zelo zanimivo bo spremljati Olgo Danilović, ki je že nekaj časa v razmerju z Janom Oblakom, našim najboljšim nogometnim vratarjem. Srbska predstavnica, ki je v prvem krogu premagala legendarno Venus Williams, bo imela tokrat veliko zahtevnejšo igralko. Nasproti ji bo stala Coco Gauff, tretja nosilka turnirja. Igralki bosta loparje prekrižali prvič.

Zanimivi dvoboji, 4. dan
Arina Sabalenka (BLR/1) – Zhuoxuan Bai (CHN)
Iva Jovic (USA/29) – Priscilla Hon (AUS);
Coco Gauff (USA/3) – Olga Danilovic (SRB)
Maria Sakkari (GRE) – Mirra Andreeva (RUS)
Elina Svitolina (UKR/12) – Linda Klimovicova (CZE)
Elena-Gabriela Ruse (ROU) – Ajla Tomljanovic (AUS)

Preberite še:

Naomi Osaka
Sportal Brez besed: verjetno najbolj drzna poteza na teniških igriščih #video
luciano_thumb
Sportal Nenavaden prizor v Melbournu, ki je presenetil vse #video
OP Avstralije Arina Sabalenka Coco Gauff Olga Danilović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.