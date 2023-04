Od leta 2025 sprememba na turneji ATP

Že vrsto let je podobna tehnologija skupaj z linijskimi sodniki na prostovoljni bazi na voljo na veliki večini največjih turnirjev, pri čemer imajo igralci možnost izzvati odločitve linijskih sodnikov.

"To je zgodovinski trenutek za naš šport in do tega nismo prišli brez dolgotrajnega razmisleka. Tradicija je bila vedno gonilo našega športa, linijski sodniki pa so igrali pomembno vlogo pri njegovem razvoju," je v izjavi za javnost zapisal vodja ATP Andrea Gaudenzi.

"Toda imamo odgovornost, da se prilagodimo novostim in tehnologiji. Naš šport si zasluži najbolj natančno obravnavo in ponosni smo, da lahko to športu ponudimo od leta 2025," je še dodal nekdanji italijanski tenisač.

ATP je v izjavi zapisala, da potekajo zadnja testiranja tudi za turnirje s peščeno podlago, številne dobavitelje za turnirje na trdi podlagi in travi pa so že odobrili.

Tehnologijo elektronskega sojenja so prvič na turneji uporabili leta 2017 na zaključnem turnirju najboljših mladih tenisačev v Milanu, od leta 2025 pa bo na voljo vse od kvalifikacij naprej, so še zapisali.

Nekateri največji turnirji, med njimi tudi odprto prvenstvo Avstralije in ZDA, že od leta 2021 oziroma po zahtevnem koronskem letu 2020 redno uporabljajo to tehnologijo.

Preberite še: